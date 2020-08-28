热词：滚动　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

2020艾尔建美学“三正规·放心美”行动正式启动

2020年08月28日10:06 来源：人民网-人民健康网

为积极响应国家卫健委等八部门联合发布的《关于进一步加强医疗美容综合监管执法工作的通知》，推进医美行业自律与规范化生态建设，艾尔建美学中国连续第五年发起“三正规·放心美”行动，旨在向医美消费者传递“正规医美机构、正规医生、正规产品”的治疗理念，帮助提升安全风险意识，建立理性、科学的求美观。

中国整形美容协会专职副秘书长曹德全表示：“医美行业企业、医美机构、从业人员等需要按照相关制度标准，严格规范产品提供和服务行为，担负起自律自查的义务，共同推进诚信机制的建立，为医美消费者和患者创造更多价值。“

艾尔建美学中国企业事务总经理吴伟农表示：“我们非常重视医美行业的生态体系建设，与政府相关部门及行业各界一道，弘扬‘三正规’理念的初衷，是引导消费者去正规的医美机构、选择正规的医美医生、使用正规的医美产品，从而帮助消费者们放心美；我们帮助消费者知美，就是在为日益强大和规范的中国医美行业添砖加瓦。“

(责编：董童、崔元苑)


推荐阅读

致敬医师：用生命守护生命 为健康中国聚力   没有全民健康，就没有全面小康。我国1200多万卫生健康工作者是全民健康的“守护人”，是战胜疫情的重要保障，是推动健康中国的主力军。 【详细】

冰箱塞得满满的，哪些菌最“嗨”？消毒应该这样做！   冰箱是人们日常生活必需品和“好伙伴”，默默奉献自己的“温度”让进入箱体内的食物“ 保持青春活力”。然而，很多朋友却忽视了冰箱内部的物品摆放，也不注重给它经常“洗洗澡”，长此以往，很有可能会导致食源性致病菌污染，甚至会惹祸上身呦！ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn