2020艾尔建美学“三正规·放心美”行动正式启动

为积极响应国家卫健委等八部门联合发布的《关于进一步加强医疗美容综合监管执法工作的通知》，推进医美行业自律与规范化生态建设，艾尔建美学中国连续第五年发起“三正规·放心美”行动，旨在向医美消费者传递“正规医美机构、正规医生、正规产品”的治疗理念，帮助提升安全风险意识，建立理性、科学的求美观。

中国整形美容协会专职副秘书长曹德全表示：“医美行业企业、医美机构、从业人员等需要按照相关制度标准，严格规范产品提供和服务行为，担负起自律自查的义务，共同推进诚信机制的建立，为医美消费者和患者创造更多价值。“

艾尔建美学中国企业事务总经理吴伟农表示：“我们非常重视医美行业的生态体系建设，与政府相关部门及行业各界一道，弘扬‘三正规’理念的初衷，是引导消费者去正规的医美机构、选择正规的医美医生、使用正规的医美产品，从而帮助消费者们放心美；我们帮助消费者知美，就是在为日益强大和规范的中国医美行业添砖加瓦。“