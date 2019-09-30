“三正规，放心美——2019医美信赖先锋行动”在南京举行

为促进医美行业健康规范化发展，为消费者营造健康和谐的医美新生态，积极响应国家监督部门“打击非法医美”的号召，由人民网·人民健康发起并联合监管机构、中国整形美容协会和艾尔建中国等机构举办的“三正规，放心美——2019医美信赖先锋行动”系列活动于9月25日在南京举行。

专业医生缺乏 需要加强培训培养

艾尔建医疗美容事业部南中国区销售总监姚悦在致辞中表示，目前中国医美行业发展快速，但不断增长的求美需求与正规合格的医美医生数量严重不足。对此，今年艾尔建在成都创办医疗培训机构，旨在帮助行业培训培养更多的医美医师。未来艾尔建将继续以“推动中国医美行业健康化发展”为己任，进一步汇聚行业各方共识，共同建立可信赖的医美消费环境。

“希望通过本次活动让更多正规机构知道如何在行业中更好的生存和发展。同时，希望我们正规机构能联合起来，共同抵制不合法不合规的机构，努力将行业变得欣欣向荣，最后达到让消费者得到更安全的治疗和求美的过程的目的。”姚悦说。

发挥协会作用 配合国家监管工作

中国整形美容协会副秘书长曹德全首先肯定了本次活动的良好意义。他表示，“目前医疗美容行业混乱，在这种局面之下，艾尔建公司能够牵头呼吁医疗机构使用正品，呼吁消费者正规的医疗机构找正规的医生，是一件非常有意义的事情。”

曹德全介绍，近年来国家医疗行业监管制度发生重大改变和改善，国家对医美行业综合监管也越来越重视。作为行业协会，中国整形协会也一直在配合政府部门做市场的监管工作，其中主要包括建立医疗机构黑、白名单，医疗机构的年度自查和医疗服务质量评价等工作。

解读相关政策 为企业敲响警钟

南京市市场监督管理局的相关负责人对“肉毒素”和“玻尿酸”等医美产品的监管法律法规进行了的简单介绍。他介绍到，“肉毒素”是按照毒性药品管理，是特殊管理的产品，从无证单位购买或者没有医疗机构执业许可证使用假冒肉毒素的将涉嫌犯罪。

用于医学美容的注射用透明质酸（俗称“玻尿酸”）是安全三类医疗器械进行管理，国家对其生产和经营采取了严格的控制管理。“在此提醒大家，根据国家相关条例，医疗器械使用单位应当妥善保存第三类医疗器械的原始材料，并确保信息具有可追溯性。”

相关负责人表示，医美行业的药品管理是国家监管部门风险排查关注的重点，医美行业的规范需要监管部门、企业、社会、群众等各方面齐心协力的整治、规范和监督，达到社会共治的目的。

活动中，姚悦、曹德全等嘉宾为江苏省各地市的优秀医美机构授予“信赖先锋”证书。此外，与会专家和企业代表在活动中积极沟通交流，共商行业发展大计，交流经验成果，并分享“如何辨别产品真伪”等宝贵经验。

据悉，“三正规，放心美——2019 医美信赖先锋行动”计划在北京、上海、成都、杭州等十五个城市举行“十五城联动”地方宣传会议，向各地持续渗透“三正规，放心美”的影响力，以推动医美行业规范化发展。