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健康中国行动推进委员会成立

国务院副总理孙春兰担任主任

姚常房

2019年07月16日09:02 来源：健康报网

7月15日，国务院办公厅发布《关于印发健康中国行动组织实施和考核方案的通知》和《关于成立健康中国行动推进委员会的通知》，明确依托全国爱国卫生运动委员会，国家层面成立健康中国行动推进委员会，主任由国务院副总理孙春兰担任。

根据文件，推进委员会统筹推进《健康中国行动（2019-2030年）》的组织实施、监测和考核相关工作。按年度研究部署行动推进的重点任务，并协调推动各地区各相关部门工作落实。根据疾病谱变化及医学进步等情况，研究对健康教育和重大疾病预防、治疗、康复、健康促进等提出指导性意见，并适时调整指标、行动内容。同时，建立指标体系，并组织监测和考核；推动成立基金会，形成健康中国建设资金来源多元化的保障机制；运用健康频道、网站、微信、微博、移动客户端以及短视频等媒体方式，加强健康科普和信息传播。

文件指出，推进委员会办公室设在国家卫生健康委，推进委员会设立专家咨询委员会，由推进委员会聘请相关领域专家组成，负责为健康中国行动推进实施提供技术支持。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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