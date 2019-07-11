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小儿便秘，试试莱菔子散

2019年07月11日13:54 来源：人民网-生命时报

广州中医药大学第一附属医院儿科主任医师 许 华 主治医师 欧阳学认

小孩便秘是一种常见症状，表现为排便次数减少，大便干燥、坚硬，秘结不通，或排便时间间隔长且无规律，或有便意但排不出大便。小儿便秘分为功能性和器质性两种，前者是慢性便秘，没有结构异常或代谢障碍；后者多是大便难以通过肠管，或大肠形状异常引起的。对于功能性便秘的食疗，调理原则是润肠、通便，此外还可改善饮食品种，多补充水分和含纤维素多的食物，忌油炸油腻之品，忌过食冷饮。

有大便干结、排便困难、腹胀腹痛、口臭、胃口不好、舌头颜色红、上面有厚厚的白色或黄色苔等实证便秘症状的小患者，可以试试莱菔子散。具体为：取莱菔子100克，炒黄后研成细末，装瓶备用，每晚用蜂蜜水送服，每次5~15克（3~5岁5克、5~10岁10克、10岁以上15克），服用3天。

方中，莱菔子是萝卜的干燥成熟种子。在夏季果实成熟时采割植株，晒干，搓出种子，除去杂质，晒干而成。本品气微，味淡、微苦辛，性平，归肺、脾、胃经，其味辛行散，消食化积，尤其擅长行气消胀，可治疗食积气滞所致的脘腹胀满或疼痛、嗳气吞酸、大便秘结，或积滞泻痢，常与山楂、神曲、陈皮等药同用。莱菔子还能降气化痰，用于治疗痰壅气逆、咳喘痰多、胸闷不舒、食少等症状。

本方只适用于3岁以上儿童。需注意，莱菔子辛散耗气，所以气虚及无食积、痰滞者慎用。

(责编：李轶群、杨迪)


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