饮用柠檬汁可能有助糖尿病患者控制血糖
袁原
法国研究人员发现，用餐时饮用柠檬汁，可能有助糖尿病患者控制血糖水平。
巴黎萨克雷大学研究人员模拟随餐喝不同饮料时面包在人体内消化的过程，发现在茶、葡萄酒和醋制造的酸性环境下，消化酶促进碳水化合物转化为葡萄糖的进程明显变慢，但在随后30分钟至60分钟内，消化酶功效恢复；而在柠檬汁制造的pH值低于2.5的环境下，“淀粉在胃消化的阶段，酶解完全中断”。
研究报告由最新一期美国杂志《食品化学》刊载。研究报告第一作者史蒂文·勒弗恩特恩说，这显示饮用柠檬汁有助糖尿病患者“预防风险因素”。不过，他认为研究只揭示了膳食习惯对糖尿病患者血糖水平的影响，不能作为治疗方法推广，“推荐2型糖尿病患者全凭饮用柠檬汁调节血糖水平非常危险。”
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