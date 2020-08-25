王虎峰：探索建立链式功能医康养新模式

打造“链式功能医康养新模式”，促进产业新升级。8月21日，在中共寿阳县委、寿阳县人民政府举办的首届“创新、合作、转型”系列活动之一，“县域康养体系建设与管理创新”论坛上，中国人民大学医改研究中心主任王虎峰表示，要打造链式功能医康养新模式，加强多领域之间的协同合作，形成闭环服务、管理链条，链条上的各个环节相互引流，共同促进产业升级。

“老龄化社会必然伴随着老年医疗服务、康复护理服务急剧增加，医养结合是促进健康老龄化的重要举措。”王虎峰表示，康养产业与经济愈加密切，在疫情防控常态化、经济内循环背景下，康养新模式将不断涌现，成为城市和县域产业转型升级的有利抓手。

王虎峰表示，经过对国内医养结合、康养产业当前的主要模式的梳理，他认为，医养康养产业有巨大的发展潜力，但还存在一些关键问题。

他建议，探索打造“链式功能医康养新模式”，系统梳理县域医养康养要素资源，分析需求，设计医康养功能模块。根据需求和功能，设计打造融合的医养和康养服务链条，将县域适合的医康养资源纳入链条，并对纳入链条的服务和产品建立质量标准，保障服务和产品质量。加强协同，打造医康养整体品牌。加强对链条中服务产品提供者的标准化管理和质量管控，积极探索运用“互联网+”等新技术，打造线上+线下一体化的管理运营服务模式。寻求专业支撑体系，借助“外脑”，与国家级专业机构开展广泛合作，与之建立战略合作、形成长期的合作机制、加大规划策划研究的力度。同时，加快本地医养康养技术人才培养、技术应用推广的支持力度，探索形成新的医康养模式和发展路径，实现社会效益和经济效益的双丰收。

最后，对于“链式功能医康养模式”的发展意义，王虎峰表示，“链式功能医康养模式”较于“链式医康养”、“功能医康养”更加注重社会性、经济性和生态性的融合，有利于形成复合叠加效应，成为城市和县域产业转型和升级的有力抓手。