全国县级医院服务能力提升贵州站交流会启动

人民网北京8月20日电 为充分发挥已达综合服务能力推荐标准的全国300家县级医院示范作用，进一步推动县域医联体建设，探索疫情常态化下的学科建设和医院管理，补齐医防协作短板。8月18日，由国家卫生健康委员会医政医管局指导，人民网·人民健康主办的“强县域 千县行”全国片区交流会在贵州举行。

2019年8月，“强县域 千县行”全国片区交流活动正式启动，通过在浙江、广东、四川开展活动交流，取得了良好成效。今年8月4日，在国家卫健委医政医管局指导下，人民网·人民健康在京举办了“2019县级医院服务能力评估情况研讨会”，对县级医院的诊疗服务能力提升进行了阶段性的数据量化总结。

在本次召开的贵州片区交流会上，贵州省卫生健康委代表武蔚凤致辞表示：“通过不断努力，全省县域居民常见病、多发病诊疗能力不断提升，诊疗科室设置基本健全，县级医院能力得到了总体提升。但依然存在发展不平衡不充分的现象，难度较大、操作较为复杂的诊疗技术方面仍存在不足。”

“希望通过本次会议，省内的县级医院能够对相关政策产生更加深入的理解，对疫情常态化下的学科建设和医院管理有一定提升。同时，通过学习成功经验补齐短板，继续推动第二轮县级医院能力提升工程，发挥县域医疗龙头的作用。”

针对贵州省2020年基层医疗机构就诊率力争达到65%，县域内就诊率达到90%的目标，人民网·人民健康研究院秘书长刘文永希望通过此次交流会，能够将其他地区的先进经验、先进案例在这里得到分享，支持助力贵州早日实现这一目标。同时还希望利用这次交流会，能够将全国县级医院对新发传染病疫情防控体系的建设经验进行及时广泛的传播。

为全面推进县级医院服务能力建设，近年来，国家陆续出台和发布了一系列政策、标准给予指导和规范，包括《2019年县级医院服务能力评估情况报告》《县医院医疗服务能力基本标准和推荐标准》和《医疗联合体管理办法》等。

在政策解读环节，国家卫生健康委医政医管局医疗资源处副处长王莉莉通过连线分享时指出，县级医院能力建设是实现分级诊疗的根本措施，更是大力推动县域医共体的建设的主力。县医院已基本具备了常见病、多发病的诊疗能力，发挥了城乡医疗卫生体系的纽带作用。但还存在向上转诊容易和向下转诊难等问题。接下来，应在补齐专科能力短板、加强科室能力建设，提升互联网诊疗能力，提升县级医院突发公共卫生事件应对能力，完善各项保障政策，因地制宜开展精准帮扶等方面进行强化。

“医联体、医共体搞得好不好，首先要把公共卫生的重要职能承担起来。”中国人民大学医改研究中心主任、中国人民大学公共防疫学院教授王虎峰解读称，推动紧密型医共体建设、尤其要完善医防协同机制，在传统防控工作方面，在重大突发公共卫生事件处置能力方面，在提升重大疫情防治救治能力方面，应充分发挥基层医疗机构的作用。一定要提高认识，将防控纳入医联体、医共体建设，做好医防融合。

“实现内部精细化管理、外部可比较，这是未来医联体、医共体发展的方向。”中国人民大学公共管理学院助理教授梁海伦说，县域医共体绩效管理创新需四步走：项目测评、项目梳理、实施标准化绩效，内部协同和外部评价结合。基于每个县域医共体的差异，要找出发展重点和障碍，挖掘原因，进行梳理。把问题纳入绩效考核管理的重点去关注。对非收费、非标准项目的标准化，这才有助于医共体成员单位之间的激励和积极实施。

在“管理能力提升专场”，围绕“县级医院如何强化人才支撑、提升服务能力”的主题，广东省英德市人民医院院长吴凡宇表示，要树立人才是第一资源，人人皆为可用之才的观念。在工作氛围上，要让想做事的人有机会，能做事的人给平台，做成事的人有地位。在用人方面，要引得进、留得住、用得好。为此，在人才管理方面，医院提出“三个打破、五个改变、七个一工程”。

在“党建和宣传工作能力提升专场”，围绕“公立医院如何进行党建宣传”这一主题，人民网人民党建云平台主编宋鹤立则认为：“公立医院要明确宣传任务、正确选择载体、选取好素材”。在宣传载体方面，宋鹤立介绍了今年国家卫健委联合人民健康推出的“全国公立医院党建云平台”。“该平台是全国公立医院系统积极发现基层优秀党建创新做法，转化经验的工作平台，是全国公立医院党建宣传和医院文化建设的主阵地。”

四川省简阳市人民医院党办主任李焱生分享了通过融合式医院宣传凝聚战“疫”力量的经验。他指出，要把握好“五个度”——高度、速度、温度、广度。融合是一种发展模式。要通过建队伍、搭平台、创优秀作品、与媒体社群合作宣传正能量，减少负影响，传播好品牌。

在“学科建设能力提升专场”，围绕“县级医院麻醉和重症医学科能力建设”，国家卫健委麻醉学能力建设和继续教育专委会主任委员姚尚龙教授指出，麻醉重症是一家，在这次疫情救治中更加凸显。加强县级医院麻醉与重症能力建设势在必行。建议加强队伍建设，拓展丰富领域，开展重症疼痛、麻醉医生的统一管理，医疗保障麻醉单项付费，医院管麻醉科要制度化、规范化等。

慢病防治是基层医院和医生的主要工作之一，在慢阻肺防治方面，中日友好医院国家呼吸疾病临床研究中心呼吸与危重症医学科主任医师苏楠指出，我国哮喘患者70%多控制不好，而且大都分布在基层。基层在慢阻肺分级诊疗中具有重要作用，比如筛查，主要靠基层医生完成。患者教育也要靠基层，稳定期治疗、随访、康复治疗都要靠基层医生完成，强基层很重要。

中日友好医院院感管理委员会常委郭丽萍则从“新冠疫情常态下的县域基层院感防控建设”方面提出建议。“医院感染防控管理工作重点是基础标准化与精准化策略。基础标准化包括手卫生、消毒、隔离、灭菌、职业暴露和防护等方方面面。每个人都是感控的实践者，要贯穿到每天的诊疗工作中。精准化感控则需要从医生和护士层面、医院领导层面、行业管理部门层面方方面面的合力。”郭丽萍称。

作为中国医药企业的代表，江苏恒瑞医药股份有限公司综合事业部副总经理王少宇表示，将更好地推进落实“强县域 千县行”项目落地，帮助县级医疗体系水平提升，并且承担起民族医药的社会责任，造福中国患者。

交流会上，贵州省卫生健康委会医政医管处三级主任武蔚凤，国卫健委麻醉学能力建设和继续教育专委会主任委员家姚尚龙，人民网·人民健康研究院秘书长刘文永，贵州省大方县人民医院院长吴光明，人民网·人民健康“强县域 千县行”专项行动项目负责人李镕君，江苏恒瑞医药股份有限公司综合事业部副总经理王少宇共同上台参加了“强县域 千县行”全国片区交流会贵州站启动仪式。通过贵州站的正式启动，为县域医疗工程能力的持续提升，提供了新动能，为逐步实现“小病不出乡 大病不出县”的分级诊疗目标，再添新动力。