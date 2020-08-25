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全国县级医院能力提升典型案例宣传活动

李焱生：医院注重对外宣传的同时也要做好院内宣传

2020年08月25日14:15 来源：人民网-人民健康网

人民网北京8月25日电 8月18日，由国家卫生健康委员会医政医管局指导，人民网·人民健康主办，恒瑞医药支持的“强县域 千县行”全国片区交流会在贵州贵阳举行。会上，四川省简阳市人民医院党办主任李焱生表示，该院把宣传科作为重点学科建设管理，因为管理是最好的宣传，宣传是管理的手段。

“评价一个工作有没有体系，需要六个字来衡量。”李焱生介绍，定、建、搭、创、合、传”是简阳市人民医院宣传科的工作方针。这六个字分别是指，确定系统宣传目标，建设优秀宣传队伍，搭建宣传平台阵地，努力创作优秀作品，广交宣传朋友，与媒体社群合作交流。

如何做好医院宣传？李焱生强调，宣传科作为医院枢纽，专业性非常重要，只有业务水平过关，才能创作优秀作品，达到讲好故事的目的。而且，医院是一个人流量相对较大的地方，在注重对外宣传的同时，也应将这一资源充分利用起来，做好院内宣传。

(责编：许晓华、李轶群)


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