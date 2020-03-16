复星医药联手BioNTech启动新冠疫苗战略合作

近日，上海复星医药（集团）股份有限公司（简称“复星医药”，股票代码：600196.SH；02196.HK）宣布其控股子公司上海复星医药产业发展有限公司（简称“复星医药产业”）获BioNTech SE（以下简称“BioNTech”）许可在中国独家开发和商业化基于其专有的mRNA技术平台研发的针对COVID-19的疫苗产品。

根据协议，复星医药产业负责该疫苗在中国大陆及港澳台地区（“区域内”）的该产品于区域内的临床试验、上市申请和市场销售，并承担相应的成本和费用。BioNTech将负责提供区域内临床试验申请所需的技术材料和临床前研究数据、配合区域内临床试验，并供应相关临床试验及市场销售所需的产品。

mRNA是一种携带遗传信息的核酸分子。mRNA疫苗将遗传信息导入体内，使得体内细胞产生相应抗原，从而诱导人体产生中和抗体并刺激 T 细胞应答，通过体液免疫及细胞免疫的双重机制对抗病毒。和传统疫苗相比，mRNA疫苗合成和生产工艺相对便捷，不需要传统疫苗必需的附加佐剂。

据复星医药全球研发中心总裁回爱民博士介绍，mRNA技术是将遗传信息导入体内，人体以自身细胞为工厂（体内工厂）生产相应的蛋白，达到治疗或预防疾病的目的, 全球研发中心一直追踪该技术的发展，双方希望在此领域展开更广泛的合作。

“本次合作是我们在全球范围内共同努力，加速研发出mRNA疫苗以阻止COVID-19疫情蔓延的重要一步。“ BioNTech创始人兼首席执行官 Ugur Sahin博士表示。

复星医药总裁兼首席执行官吴以芳表示，“新冠肺炎疫情仍继续在全球范围蔓延，潜在的大流行需要大家共同努力应对，并且我们彼此都热切期望能为抗击疫情做出贡献。我们很高兴能与BioNTech达成合作。尽快研发推出针对COVID-19的疫苗产品，从而有效阻止新冠肺炎疫情在全球的蔓延，是我们共同的目标。”