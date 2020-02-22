复星医药：助力精准扶贫 坚持守护国人健康

汉利康?作为中国自主研发的生物类似药，于2019年2月22日成功获批上市，主要用于非霍奇金淋巴瘤的治疗。汉利康?的获批实现了我国国产生物类似药零的突破，增强了高品质生物药的可及性，惠及了更多淋巴瘤患者，并为提高淋巴瘤疾病的防治、诊断及治疗水平而不懈努力着。

据了解，随着汉利康?成功获批上市一年以来，复星医药全资子公司江苏复星医药与复宏汉霖依托复星基金会乡村医生精准扶贫项目，大力推进了汉利康淋巴瘤科普公益行项目，从全国邀请一线淋巴瘤专家齐聚基层，为提升全国各地区特别是国家级贫困县对淋巴瘤疾病预防、规范化诊治水平、进一步减少因病致贫率贡献力量。通过近一年的实践，该公益项目共计联合43位国内知名淋巴瘤治疗领域专家，活动覆盖11个贫困县城，覆盖新疆、河南、江西、云南、重庆、四川、安徽和广西等省份，用实际行动为助力国家脱贫攻坚战贡献更多力量。

照片说明：汉利康科普公益行：2019年10月17日（正值第六个国家扶贫日），北京大学肿瘤医院党委书记朱军教授与其他专家来到北川，进行淋巴瘤规范化诊疗的学术交流和患者义诊，并在会后赠送了一套远程会议设备。

此外，江苏复星医药进一步打造以患者为中心的全生态系统，构筑线上线下全贯穿，治疗生活全覆盖的患者关爱体系。在全国成立了33个中国抗癌协会淋巴瘤科普基地，通过医生普及科普抗癌知识，帮助患者和家属树立抗癌信心。

“隔离病毒，不隔离爱”线上公益直播护卫患者健康

2020开年，受新型冠状病毒席肺炎疫情影响，人们的生活工作均受到不同程度的影响。尤其值得关注的是，淋巴瘤患者由于疾病本身及手术、放化疗等影响，免疫力低下，较正常人群感染新冠病毒的风险攀升，导致患者到医院就诊的节奏被打乱。

据悉，为解决淋巴瘤患者疫情期间就医难的问题，江苏复星医药快速反应，助力中国临床肿瘤学会抗淋巴瘤联盟与抗白血病联盟、中国抗癌协会、中华医学会血液学分会及中国老年保健协会淋巴瘤专业委员会等学会组织迅速搭建了淋巴瘤患教e直播平台。淋巴瘤领域众多顶级专家积极响应，在线为淋巴瘤患者答疑解惑。自2月6日起，共组织了23场患教e直播，参与专家112人次，上线患者超过4万人次，共计回答患者1300余个问题。专家们耐心详细的回答帮助患者对自己的病情掌握更全面的了解，缓解了在疫情期间的焦虑，减少了患者不必要的就医奔波和被感染风险。

“淋巴瘤患教e直播大型公益活动”将持续通过医患在线沟通的形式打破距离的阻隔，在线守护淋巴瘤患者的健康！

2020年2月22日，正值汉利康?获批上市一周年。回望过去一年，复星医药始终致力于以患者为中心，以我国实际国情出发，全方位优化以生物类似药和生物创新药为核心的淋巴瘤治疗生态，为医生增添优质治疗新选择。始终以“高品质，可负担”的价值主张，践行帮助更多患者获得更多的优质医疗服务机会的愿景。