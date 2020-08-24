血压难降，加点抗焦虑药

受访专家：

中国医科大学航空总医院心内科二病区主任医师 刘 芳

一天下午，我接到母亲一位朋友打来的电话，她兴奋地说：“按照你的治疗方案，我的高血压老大难问题终于解决了……”一段时间以来，她一直为长期不能控制的血压愁眉不展，找到我后，我分析了她问题的症结，并没有给她的降压药加量，而是加了治疗失眠的药物，从而使她的精神状态大有改观，血压也逐渐稳定。

在临床上，高血压病和情绪有着密切联系。当人在生气、激动或者过于悲伤时，交感神经兴奋，引起血管收缩，心率加快，血压就会升高，甚至导致心脑血管意外事件发生。在平时的生活中，也确实发现，性情急躁的人患高血压的比例要多于心态平和的人。因此，有些高血压患者，应该用些抗焦虑药物。

有焦虑，尤其焦虑急性发作的患者，除情绪变化，并伴有胸闷、胸痛、心悸、腹胀、腹痛、食欲减退等不适之外，还经常伴有血压波动。其特点是，患者平时血压完全正常，遇到有焦虑或惊恐的情况时，血压就会陡然升高。这些患者如能从病因上抗焦虑，通过自身调整和心理疏导来平复情绪，血压也会随之平稳，根本无需降压药。

如果我们身边的人长期处于精神紧张、恐惧不安中，尤其应该关注一下他们的血压。如果血压踩红线了，在提醒他们改善生活方式的同时，不要忘记最重要的一条，就是缓解焦虑的情绪。如果靠自己和家人的帮助不能奏效，可以到医院就诊，必要时口服抗焦虑药物。如果血压很高且伴有焦虑，可以舒缓疗法、降压药物、抗焦虑药物齐上阵;当血压稳定下降后，降压药物再逐渐减量，让愉悦心情与渐趋稳定的血压形成良性循环。

为了避免焦虑对血压的影响，保持积极乐观的心态十分重要。这需要我们有一颗好奇心，善于发现美并充分享受其间，发现和创造使自己感到快乐的生活和事业。同时不断提醒自己：“我应该感到快乐，我必须快乐。”防焦虑，控血压，正确认识和面对负面情绪，及时调整不良心态，客观理性地思考问题，遇到挫折时积极的自我暗示。保持良好的人际沟通，理解和宽容别人，尤其在对方有过失时，不怨天尤人，不拿别人的错误来惩罚自己，掌握有效的自我情绪调节方法。加强运动、规律作息和保证睡眠是身体强壮的基础，同时也能缓解焦虑紧张情绪。另外，在口服抗焦虑药期间，应禁烟酒，避免喝浓茶、咖啡等。▲