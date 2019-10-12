泰德制药荣膺“新中国成立70周年医药产业标杆企业”

2019年10月8日-10日，由中国医药企业管理协会、中国医药生物技术协会主办的2019中共医药企业家科学家投资大会暨新中国成立70周年医药产业发展成就展在北京雁栖湖会展中心举行。

10日晚，会议举办了“壮丽70年，奋斗新时代”的新中国医药70年纪念晚会，晚会隆重发布和表彰了多年来为祖国医药事业做出贡献的医药企业，北京泰德制药荣膺“新中国成立70周年医药产业标杆企业”。

此外，受大会邀请，在10月9日召开的2019年中国医药企业家科学家投资家大会上，泰德制药总裁孔泰和瑞康医药等药企管理者，新的历史命题和政策挑战下药企如何转型升级进行了圆桌对话。孔泰总裁表示，药企需要战略性调整，从营销的竞争转向生产的竞争、成本的竞争。为此药企应坚持走两条路：一是创新，大力发展创新药，通过创新研发，并购等方法尽快上市创新药；二是运营成本控制，企业运营必须回归到以总成本领先战略为核心的提高产业效率上，包括加快纵向一体化，从原料药开始在药品生产全环节提高效率等。