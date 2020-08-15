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防疫课堂

舌尖上的防疫战！教你分餐的正确打开方式

2020年08月15日08:04 来源：人民网-人民健康网

编者按：有句话叫“病从口入”，这在疫情防控期间尤其要注意。我国传统的饮食方式是合餐制，认为互相夹菜劝饭更有气氛，但是这样增加了通过消化道或密切接触传播疾病的风险，如新冠病毒、幽门螺旋杆菌、病毒性肝炎等都可能通过私筷传播。新冠肺炎疫情以来，越来越多人意识到围桌共食、不用公筷的饮食方式所隐藏的健康隐患，认识到分餐的文明和健康。

北京市疾病预防控制中心提醒：

1、使用公筷公勺，按需取走食物，放入自己的餐盘，独立用餐，干净卫生，可有效预防经消化道和密切接传播的疾病并减少交叉感染的机会。

2、家庭、朋友、同事聚餐时建议使用公筷公勺执行分餐制；点外卖多人同食时，备注增加一双筷子一个勺子；建议餐馆全面推行个性化、有辨识度的公筷公勺，方便就餐者辨识和使用。

3、可以根据每个人营养所需进行分配，特别是有助于儿童，均衡营养防止偏食，养成良好的饮食习惯。分餐还可以满足不同口味，按需调味。

4、对于实行分餐的家庭来说，能很好地量化食物，按量分配，减少浪费。即使吃不完，剩下的没动过的饭菜也容易保存。外出就餐时，可以带上自己的专属餐具。

5、分餐制一样可以围桌而坐，交流感情。就餐时与他人保持一定距离，要注意基本礼仪，比如不要高声喧哗，打喷嚏或咳嗽时要用纸巾或肘部遮掩口、鼻，以免喷溅。

推行分餐的好处有哪些？

1.培养卫生文明好习惯，减少交叉感染，降低食源性疾病和传染性疾病的发生。

2.培养良好健康生活行为，对合理膳食、平衡营养、控制食量，以及预防肥胖糖尿病癌症等慢性疾病同样具有深远意义。

3.有助于合理膳食，遏制大吃大喝、减少铺张浪费。促进良好社会风气转变。

4.传承优良中华传统饮食文化，促进饮食文化弘扬发展，对烹饪方式、量化、器皿、盐、糖等使用等提出新要求。

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(责编：乔业琼、孙博洋)


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