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养好大椎阳气足

2020年08月10日04:55 来源：人民网-生命时报

受访专家：湖北省中医院针灸专科主任医师 韦 丹

我们的身体中，有一个“地势”很重要的部位，被中医称为“人体的十字路口”，具有承上启下的作用，它就是脖子后面的大椎穴。

湖北省中医院针灸专科主任医师韦丹说，大椎穴是阳气升发的一个重要站点，也是阻止风寒入体的第一道关口。人体手三阳经有三对，共六条，足三阳经也有三对，也是六条。这六对十二条阳经与督脉（人体阳气之总督）相交于大椎穴，运行着人体后天的阳气，温养通畅人体周身，运行着先天之气。大椎穴瘀堵，气血不能上于头部，会引起头晕头疼、失眠、健忘等不适。还会造成左右肩血脉不通，肩周炎、手麻、肩部肌肉劳损等问题随之而来。怎么鉴别大椎的通畅程度，一个简单方法是：如果总觉得脖子僵硬，时不时还有些疼痛感，就要警惕了。

日常养护大椎，方法很简单——每天用大拇指或掌心按揉大椎穴200次左右。如果大椎处有凸起，也就是大家常说的“富贵包”，应及时就医进行针灸治疗。需要提醒的是，长时间伏案工作者是大椎瘀堵的高危人群，这类人群平时应保持正确坐姿，电脑或阅读设备可以适当架高一些，避免长时间低头。

(本报记者 王 帅)

(责编：许晓华、李轶群)


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