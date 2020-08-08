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三种运动适合心脏康复

2020年08月08日04:29 来源：人民网-生命时报

得了心脏病后，不少人觉得静养才有助身体恢复。但事实恰恰相反，美国俄亥俄州立大学韦克斯纳医学中心的心血管病研究员韦斯利·米尔克斯认为，运动是促进心脏康复的关键部分，患者应在医生指导下合理安排运动。

适合心脏病患者康复期间的运动包括：1.散步。在平坦的路面上以合适的速度行走，对心脏病患者来说是最安全、和缓的。建议以呼吸频率略微上升，但仍能与别人交谈为度，若呼吸急促，无法对话，就要放慢速度。运动要循序渐进，逐渐增加散步时间，从每天10分钟开始，在4~6周内增加到30分钟。

2.椭圆机。椭圆机是最常见的心肺适能运动训练工具，能充分锻炼患者的脚和手臂，这种有氧运动对关节的冲击力低，适合心脏病患者康复期间练习。

3.划船机。划船机不属于负重锻炼器械，而且冲击力低，关节有问题和体重较大的人能较为轻松地用它来锻炼，既能提高心率，也包含力量训练的部分。

随着病情逐渐恢复，患者可适当增加力量训练。如果锻炼过程中出现以下不适症状，很可能是心脏病再次发作，要立即停止，并尽快就医，比如胸痛、呼吸急促、心悸、头晕或昏厥，疼痛向左臂、肩膀或背部放射，出冷汗，喉咙或下巴疼，恶心、烧心、消化不良或胃痛。▲ （陈雪莹）

(责编：许晓华、李轶群)


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