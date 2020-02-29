专家：呼吸康复治疗重在评估 强调个性化方案
人民网北京2月29日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中日友好医院康复科主任谢欲晓对新冠肺炎患者康复治疗相关情况进行了解答。
谢欲晓表示，呼吸康复治疗是由一系列科学有效的健康促进方法组成，呼吸康复治疗首先是要通过规范的肺功能或全身功能康复评估后才能开展，很强调个性化的方案。主要包括心肺功能训练、有氧功能训练、力量训练及日常功能训练，还有一部分心理治疗方法。研究表明在疾病急性期的病情稳定阶段，康复介入越早愈后越好。
“考虑到新冠肺炎是甲类管理的传染性疾病，确诊病人在定点医院救治，对重症和危重症住院患者主要以挽救生命为主，对轻症和普通型患者在病情稳定阶段，越早期介入康复对愈后越是有利。” 谢欲晓说。
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