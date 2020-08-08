人们常说“饭后走一走，活到九十九”。确实，饭后走一走，有利于加快肠道蠕动，帮助消化吸收。但对血压较高的老人来说，散步注意一些要点，才能健康又安全。

时间：最好不选早晨。高血压老人最好不要选择早上散步，因为清晨气温偏低，人体血管收缩明显，血压容易升高。一天中，晚血压相对稳定，可在晚饭0.5~1小时后进行适度散步，活动时间控制在20~30分钟。

姿势：不要背手、驮背。心血管不好或患高血压的老人散步时，最好挺胸抬头，微微收腹，自然摆臂，走路时尽量前脚掌先着地。这样可以防止引起头晕等不适症状。

3.运动强度：以微微出汗、全身发热为宜。身体状况较好的老人可进行中速走，控制在每分钟100~120步；体质较差、年龄较大的老人最好慢速走，每分钟70~100步是合适速度。

天气热时，运动要适当补充水分。散步时，老人可与同伴进行一些交流，但尽量不要唱歌，以免影响呼吸；应选择舒适的运动鞋，保护脚踝关节免受伤害；选择平坦整洁的道路，塑胶跑道为佳。

值得提醒的是，伴有心梗等严重心脏病的高血压老人，外出锻炼需随身携带急救药；伴有糖尿病的高血压老人，建议带点干粮，防止低血糖发生。如果是血压达到180/110毫米汞柱，血糖高于16.7毫摩尔/升，或近期有新发脑梗或脑出血的老人，不建议散步。▲