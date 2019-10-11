老人养生记住四个黄金时段

一进入老年期，很多人的身体素质都大不如前，所以，学会养生就非常重要。老人养生有四个重要时段，被称为老人养生的黄金时间。那么，在这四个重要的黄金时间段里，如何科学养生、健康养生呢？火箭军特色医学中心心血管内科主任医师胡桃红为老人们支招。

刷牙：饭后30分钟

饭后立即刷牙有害牙齿健康，因为在牙冠的表面有一层牙釉质，刚吃过饭后，尤其是食用了酸性食物，就会使牙釉质变得松软。饭后立即刷牙，会损害牙釉质。时间一长，牙齿的牙釉质就会逐渐减少，容易患上牙本质过敏症，吃东西时牙齿有酸、痛的症状。因此，对于老人来说，饭后应先用清水漱口，半小时后再刷牙。

饭后刷牙要注意以下四点：一是用软毛牙刷；二是使用含氟牙膏，其中的氟离子有增强釉质的抗酸能力；三是注意刷牙力度，别太用力；四是刷牙时间不能太短，至少3分钟，牙刷在口腔里上下左右要来回循环，不要老刷某一个部位。

散步：饭后1小时

饭后散步可以促进胃肠蠕动、改善呼吸系统、促进血液循环、调节精神等，但要休息半小时~1小时再去散步。散步前先做简单的热身，如搓搓手脚、举举胳膊、伸伸筋骨等。散步的姿势也很重要，要抬头挺胸，避免压迫胸部，影响心脏功能，不要迈大步，更不要走得太急、太快，足跟先着地，同时双臂要随步行的节奏有力地前后交替摆动；不要走崎岖变路和窄路，也不要背着手或倒着走，避免摔倒。

散步时间控制在30分钟~40分钟，不要超过1小时，如果不舒服要立即停下来休息。

泡脚：晚上9点

在不同的时间段泡脚，作用会略有不同。如果想护肾，最好选择在晚上9点左右泡脚，效果最好。因为这个时间是肾经气血比较衰弱的时辰，此时泡脚，身体热量增加后，体内血管会扩张，有利于活血，从而促进体内血液循环。同时，白天紧张了一天的神经，可以通过泡脚得到放松。

泡脚的容器最好选择较深的木桶，将水完全淹没脚背；泡脚时间不宜过久，以20分钟~25分钟最佳，否则容易引发出汗、心慌等症状；泡脚水温不宜太热，一般在40℃~45℃为宜。

洗澡：睡前90分钟

研究发现，睡前90分钟洗个热水澡能改善睡眠质量。建议洗澡前喝一杯150毫升的温开水。洗澡时间要控制在15分钟内。洗澡的水温不宜过高，最好在40℃左右。

进浴室后别锁门，因为老人平衡力差，且大多有心脏病、高血压等疾病，再加上洗澡间狭小，地面湿滑，很容易出现危险。所以，最好安装一扇磨砂或茶色玻璃窗，一旦发出意外情况，外面的人可打开门进行施救。