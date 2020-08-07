夏天用节气针灸治疗冬病？做到这6点非常重要

俗话说“冬养三九补品旺，夏治三伏行针忙”，自古以来中医就有在重要节气养生或防病治病的传统。尤其是在夏季暑伏时节进行针灸、拔罐、艾灸、穴位贴敷等，可以激发人体经气，达到防病治病的目的。

冬病为何要在夏天治？

冬病一般是指在冬季发作或者在冬季病情容易加重的疾病。主要分为两种类型，一是呼吸道感染，如感冒、咳嗽、哮喘、鼻炎等疾病；二是因寒冷季节加重的腰腿关节疼痛，总的来说就是在冬天发作或是遇寒而作的疾病。

冬病夏治是一种预防性的治疗，夏天又叫长夏，长夏与人体五脏的脾和五行中的土相应，冬天则与人体五脏的肾和五行中的水相应，五行相生相克，土克水，长夏胜冬，因而夏天的治疗对冬天易发作的疾病会有一定抑制作用。

节气针灸适用于所有人吗？

节气针灸包含两个内容，节气和针灸。它是结合节气对身体的影响，采用针灸的方法，实现对身体疾病的预防作用。节气针灸可纳阳驱寒，也可扶正祛邪，正气不足时，可帮助抵抗体内和外来的邪气，同时还可起到预防性治疗的作用。

但不是所有的人都适合节气针灸。节气针灸适合那些反复发作慢性疾病（与季节气候有关）的患者，如哮喘、支气管炎、过敏性鼻炎、胃肠炎等慢性疾病。如果疾病已经发作，应针对疾病做针灸治疗，而不是做预防性的治疗。

节气针灸需要注意哪些问题呢？

节气针灸是一种比较安全的预防治疗的方式，包括节气针、节气灸、三伏贴、刮痧、拔罐等方式，但仍有需要注意的几点事项：

1、要符合适应症。对于正在发作的患者，针灸疗法不能对其产生预防作用。

2、病人刚到医院时，天气炎热，体温稍微偏高，需在诊室平静下来，再进行治疗。

3、做节气针灸不要空腹，因为天气闷热，治疗时人处于稍微紧张的状态，容易晕针，并产生低血糖的表现。

4、做完节气针灸后，不做剧烈的运动，也不要躲到空调房里。

5、在治疗后，不能立刻喝生冷的东西，之后的两天尽量不吃海鲜。

6、当治疗后，出现轻微的皮肤瘙痒、发红等现象属于正常的反应。若是出现严重的烧灼感和瘙痒感，应立即取掉敷贴，用清水清洗皮肤，切勿揉搓。

受访专家：北京中医药大学东方医院针灸科主任医师胡慧