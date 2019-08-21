“80后”蜂疗师： 用蜜蜂“针灸” 为患者治病

用蜜蜂针刺患者痛处，就能起到像针灸一样的效果，达到治病的目的？佘瑞涛是深圳市中医院蜂疗门诊的带头人，也是该院唯一一名从事蜂针治疗的医生。

过去几年，这位“80后”小伙开设的蜂针治疗引起了越来越多患者的兴趣，人们从起初的好奇，到后来的尝试，到逐渐成了蜂疗的常客。他每天要抓大约300只蜜蜂，为二三十位患者治病。一年下来，接受治疗的患者有数千名。

在深圳市中医院，说起“用蜜蜂治病的医生”，大家都知道是佘瑞涛。今年39岁的佘瑞涛告诉记者，蜂针疗法其实是一种针灸，是利用蜜蜂的蜇针器官和蜂毒，将蜂毒注入患者体内，发挥蜂毒的药理和生物作用，刺激人体筋络皮部及穴位，以达到治病效果。

为试疗效常“以身试毒”

他打个比方说，蜂针就像是用过即弃的一次性刺针和微型注射器，给人体“不通”的经络穴位注入具有独特药理作用的蜂毒，迅速起到“通畅止痛”的效应，对于风湿性关节炎、骨关节系统疾病、免疫系统疾病有明显疗效。蜂疗在《黄帝内经》和长沙马王堆出土的竹简里都有记载。

他介绍说，人群中个别体质过敏者对蜂毒过敏，首次用蜜蜂针刺患处时，会出现红肿、瘙痒。在对患者进行蜂疗之前，要先对患者进行过敏测试。若遇过敏反应的人，只需要吃一些抗过敏的药物便可安全解决。若患者在10~15分钟内发生较强过敏反应，如皮肤潮红、全身发痒，那说明患者是“蜂毒过敏”，应用药物处理。

刚开始时，佘瑞涛经常拿自己做实验，来体验疼痛的强度，以此来调整施针的时间。“经过我的亲身测试，蜂疗的疼痛是完全在忍受范围之内的，没有人们想象的那么恐怖。”他笑着说。

每天抓300只蜜蜂为患者治疗

每天早上，佘瑞涛都会起得特别早。6时许，他已来到仙湖植物园旁边的树丛，这里“藏”着他心爱的宝贝——蜂箱。他说，平日里只要有空，他就会去公园里看看自己的蜜蜂，看它们的生存状况如何，是否有遭到大黄蜂或胡蜂的攻击，蜂箱中的蜂蜜是否够蜜蜂进食。“胡蜂最喜欢偷吃蜂蜜了，所以我每次打开蜂箱的时候，都要把胡蜂赶走，也不能让胡蜂有机会钻进蜂箱。”到了冬天，蜜蜂们没有充足的花源，食物不足，他就要定期给蜜蜂加糖水，保证蜂源不断。

每次捉蜜蜂的时候，佘瑞涛都要全副武装，戴上厚厚的面罩，穿上厚实的衣服，尤其是面部更是要保护周密。即便如此，被蜇伤也是家常便饭。他不止一次被蜜蜂蜇伤，手臂甚至肿了起来。佘瑞涛说，蜜蜂是性情温顺的小昆虫，攻击性较弱，如果人不主动攻击它，它一般不会主动攻击人。

在深圳市中医院，记者见到了佘瑞涛为患者进行蜂针治疗的过程。佘瑞涛小心翼翼地打开盒子，用镊子捉出一只蜜蜂，放在患者痛处。针刺几秒后，再用镊子夹住蜂针，刺向下一个部位，如此反复。一次治疗大约15~20分钟。根据患者病情严重程度，需要用蜜蜂“针灸”的穴位也从两个到十多个不等。每天，他大约要抓两三百只蜜蜂，为30位患者做治疗。每只蜜蜂的蜂针刺出后，这只蜜蜂也就随之“牺牲”了。对于这些献身的蜜蜂，佘瑞涛把它们收集起来，埋在医院花丛下的泥土里。

坚信蜂疗会得到普及

“蜂疗对于大多数人来说还是个新鲜事，所以向他们普及这方面的知识，让他们接受是第一位的。”佘瑞涛说，蜂针治疗选用的是中华小蜜蜂，毒性很小，疼痛度有限，也不会造成患者中毒，安全性是完全有保障的。

在佘瑞涛看来，不用打针、吃药，蜂疗对身体伤害几乎为零。但蜂针治疗时有一些刺痛感，令有些患者难以坚持，这让佘瑞涛觉得有些惋惜。“一开始会有蚂蚁叮咬的感觉，到后来习惯了就慢慢没有了这种感觉。”

随着这种治疗方法逐渐被人熟知，慕名前来就诊的病患也越来越多。如今，一年下来，佘瑞涛要接诊数千名患者。但每年数千名患者的接诊量在他看来还是太少了，蜂疗经过4年的推广还是一个小众科目。

佘瑞涛坚信，蜂疗会有巨大的应用前景。“困难只是暂时的。只是大家现在不了解，等将来大家都接受了，它就会成为治疗风湿性疾病和免疫系统疾病的重要方法。”

佘瑞涛如今还有了更宏大的计划。他要找一个地方种植能开花的中药材，比如鸭脚木、荔枝、龙眼，让蜜蜂采集这些中药材的花，这样，这些蜜蜂对症治病的效果就会更好。（记者肖欢欢 实习生何思妍）