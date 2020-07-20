冬病夏治正当时，节气针灸,你不知道的都在这里了

自古中医就有在重要节气养生或防病治病的传统，在夏季暑伏时节进行针灸对很多季节相关的慢性病有很好的防治作用。

俗话说 “冬养三九补品旺，夏治三伏行针忙”，在一年中天气最热的时候扎针、拔罐、艾灸、穴位贴敷等等，可以激发人体经气，达到防病治病的目的。

7月21日10：00，人民好医生邀请到北京中医药大学东方医院针灸科主任医师胡慧教授做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，与大家在线分享暑伏“节气针灸”及“穴位贴敷”等多种疗法的应用和选择。

专家介绍

胡慧，北京中医药大学东方医院针灸科主任，教授、主任医师，博士生导师。

师从针灸大家杨甲三教授获得医学博士学位。目前担任北京中医药大学学位委员会委员，北京中医管理局“杨甲三名家研究室”负责人，中国针灸学会理事，中华中医药学会针刀医学分会常委，北京针灸学会常务理事，中国美容学会中医美容分会美体专业委员会副主任委员；中国针灸学会灸疗分会常务委员；北京中西医结合学会第一届六经气化专业委员会副主任委员；北京针灸学会美容减肥专业委员会副主任委员;

擅长

针药治疗代谢性疾病、盆底疾病、月经不调及不孕不育、肿瘤辅助性治疗、各种痛症、神经症、过敏性疾病、睡眠障碍等常见病和疑难杂病。

出诊时间：

方庄院区：每周一、二、四、日上午；

经开院区：每周三下午

暑伏“节气针灸”适用于哪些疾病？

① 慢性反复发作性肺系疾病，如反复感冒、慢性支气管炎、支气管哮喘、阻塞性肺气肿、慢性咳嗽、过敏性鼻炎、慢性鼻炎、鼻窦炎、慢性咽炎、咽部感觉异常等；

② 风湿或类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、骨性关节炎、慢性颈肩腰背疼痛、四肢麻木等；

③ 小儿体虚、经常感冒咳嗽、小儿哮喘、慢性腹泻、消化不良（疳积）、遗尿、慢性泄泻等；（划重点：怕针的小朋友们也可以选择拔罐、艾灸或者穴位贴敷治疗哦）

④ 慢性胃肠功能紊乱如胃痛、腹痛、腹泻、消化不良等；

⑤ 其它疾病，如素体阳虚、四肢冰冷、畏寒怕风、夜尿频频的人群；秋冬发作或秋冬加重的皮肤病，如冻疮、寒冷性多形红斑、慢性荨麻疹；以及免疫功能低下等疾病。

哪些人不适合暑伏“节气针灸”？

妇女妊娠期、结核病、多种感染性疾病急性发热期、支气管扩张咳血等不宜进行夏至节气针灸。糖尿病人、皮肤破损或瘢痕、对贴敷药物极度敏感的特殊体质患者，不适宜贴敷治疗，但可以选择针或灸治疗。疾病发作期、进展期需要进行治疗干预，不适合预防干预。

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