针刺可减少患者心绞痛发作次数

日前，国际顶级医学期刊《美国医学会杂志·内科学》（影响因子20.786）刊登了来自成都中医药大学教授梁繁荣团队的题为《针刺作为辅助疗法治疗慢性稳定性心绞痛：一项随机临床试验》的原创论著。该文通过404例随机临床试验研究证实针刺作为抗心绞痛药物的辅助疗法对改善患者心绞痛发作次数和程度疗效确切，安全性好。

心绞痛是冠状动脉粥样硬化性心脏病的最常见表现，是导致重大心血管事件和心源性死亡的重要危险因素。针刺作为抗心绞痛药物的辅助疗法，在改善心肌缺血、预防心绞痛复发等方面历史悠久，国内外也曾有随机对照研究进行报道，但因研究样本量较少，研究质量不高等原因导致针刺作为辅助疗法治疗慢性稳定性心绞痛的有效性和安全性尚缺乏有力的证据支持。

该研究由成都中医药大学附属医院、成都中医药大学第三附属医院等作为主要临床研究中心。临床试验共纳入404例慢性稳定性心绞痛患者，通过中央随机分组的方法分配到循经取穴组、他经取穴组、假穴组和等待治疗组。该临床试验共持续20周，包括4周基线期，4周治疗期和12周治疗后随访期。每名患者均根据指南接受抗心绞痛药物治疗。此外，循经取穴组针刺内关、通里，他经取穴组针刺孔最、太渊，假穴组针刺2个非经非穴，每周治疗3次，一共针刺4周12次；等待治疗组患者在研究结束后将获得免费的12次针刺治疗。

研究结果显示，循经取穴组针刺可显著减少患者心绞痛发作次数，降低心绞痛发作程度，提高6分钟步行测试得分，改善加拿大心血管学会心绞痛严重程度分级和西雅图心绞痛量表中的大部分评分。治疗期间不良事件很少发生。证实针刺作为抗心绞痛药物的辅助疗法对改善患者症状疗效确切，安全性好。

梁繁荣团队表示，针灸在国际上受欢迎，在于其有效。随着针灸现代化、国际化发展，如何用现代科技手段和临床研究方法进行针灸疗效评价，提供高质量临床研究证据并阐明针灸经典理论科学内涵已成为世界传统医药研究的重点。

据悉，《美国医学会杂志·内科学》作为《美国医学会杂志》旗下的重要子刊，具有广泛的学术影响力，但近3年中国大陆学者在该杂志发表的论著数量仅占总数的1.36%。