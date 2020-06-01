赵永强：血友病防治，从按需治疗向预防治疗转变

人民网北京6月1日电 5月27日，北京协和血液科主任医师、教授赵永强做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“探索罕见病用药保障新机制 破解罕见病用药困局”专场论坛上，赵永强提出，我国的血友病治疗保障事业经过二十年的发展，有了很大进步，接下来应努力实现从按需治疗到预防治疗的转变。

赵永强在主题论坛上介绍，近年来，随着医保政策的不断改善，我国的血友病治疗保障事业有了很大进步。“我国的血友病治疗起步于2000年左右，当时的条件缺医少药，与国外相比较为落后。到了2010年，我们用十年时间实现了基本的按需治疗，也就是出血了能够止血。又过了十年，走到今天，在按需治疗得到了保障的基础上，部分儿童开始接受预防治疗，但只在大城市刚刚起步，成人则几乎没有接受预防治疗。”

“预防治疗是目前国际上普遍推荐的血友病治疗方案，但在我国尚未得到普及。”赵永强对此提出建议，一方面，医保覆盖扩大范围，结合社会慈善与企业的力量，为患者提高报销额度，解决治疗开销的负担；另一方面，相关药物降低费用，让更多血友病患者用得上、用得起，推动实现从按需治疗到预防治疗的转变。

“过去的20年，我国的血友病治疗事业逐渐实现了从落后到跟跑。我相信再过十年，到2030年，我们可以成为领跑的角色，让患有血友病的成人和儿童都能接受预防治疗。”赵永强说。