聚焦高济医疗：科技赋能整合升级后的三大看点曝光

8月6日至10日，高瓴HCare2020全球健康产业峰会&Mayo Clinic（梅奥）中国医疗峰会将召开。

据介绍，两大峰会通过线上直播形式https://hillhousecare.com/呈现。双峰会期间，由高济医疗承办的“建立可持续的患者管理体系”分论坛将同期举办，人民网·人民健康作为此次分论坛的独家支持媒体。

据了解，高济医疗分论坛将聚焦于“可持续患者管理体系”。届时，国家卫健委远程医疗管理培训中心主任卢清君，北京大学第一医院全科医学科主任迟春花，梅奥的众多专家，高济医疗智慧医疗事业部副总裁蒋越将参加本次会议，从监管端、中外医院端、企业端出发，进行交流和探讨。

“智慧药店+智慧医疗+健康管理”三核驱动的生态平台升级

高济医疗是高瓴旗下专注大健康领域战略性投资与运营的实体。据介绍，高济医疗以线下零售药店为核心，通过科技赋能打通药店新零售、互联网医疗服务和健康管理服务，形成对消费者全生命周期的健康管理服务。高瓴资本联合首席投资官、合伙人易诺青曾表示：“高济发展理念是成为中国基层医疗服务领域的入口和平台，通过科技手段服务和赋能医药和医疗企业，使其更高效、专业地服务客户以及消费者。”

“智慧药店+智慧医疗+健康管理”的三核驱动，形成了高济医疗覆盖全产业链的生态平台，在高济的生态体系里，药企、医生、患者之间并非是利益驱动的关系，而是通过高济的赋能服务实现良性互动，消费者可以在高济平台用最小的代价获得最大的健康权益。所有功能均可通过高济健康pro、高济药急送、高济互联网医院小程序、惠每医生app等数字化产品矩阵来实现。

高济通过与惠每医疗深度合作，将梅奥的专业医学智库运用到本土智能化创新医药服务和患者管理服务中，同时与上游药厂加强合作，不断升级自身医疗专业能力。现在的高济已经从单纯的药品服务，逐步过渡到以健康检测、疫苗服务、互联网诊疗服务、慢病管理、患者教育、新药特药推广为核心的全生命周期管理服务，值得注意的是，疾病预防和管理慢病的服务，在其中占据了很高比例。

智慧医疗，洞察慢病管理

新冠疫情发生后，慢病患者管理问题突出，患者由于不方便取药而出现购药困难情况。患者居家情况下，如何通过专业管理维持健康？为缓解“院外患者管理”这一痛点，高济医疗通过旗下万家药店的智慧新零售和互联网医院服务，为患者提供到店和到家两类场景的系统支持，强调为患者服务“药到家、医到家、服务到家”的慢病管理服务。患者到店可以通过智能一体机自助进行在线审方、开方，也可以在家通过高济健康数字产品得到在线问诊、在线审方和开方、在线下单送药到家、慢病长处方、慢病管理等全生命周期健康管理服务。

通过居家型患者用药和依从性管理，帮助医生进行院外的患者健康管理，帮助大医院分担轻诊和复诊压力的同时，“通过互联网医院的合作，高济医疗可以将线上流量回馈至三甲医院，如通过转诊可将重症、难症患者输入合作的三甲医院，实现分级诊疗，形成一个良性的正向循环。”高济医疗智慧医疗事业部副总裁蒋越说。高济医疗迅速布局在全国各地的互联网医院，进行在线咨询和复诊续方等服务，洞察患者管理，通过科技赋能价值医疗，再结合本地药店、本地医保等进行全流程服务，让消费者足不出户，用最小的代价获得最大价值的健康服务。

本地药店，一站式慢病管理服务

诊疗之后的落地，离不开药店，尤其是慢病。如何能在慢病管理中脱颖而出？一站式服务是关键要素，如果能提供从诊疗、复诊、购药到持续的居家服务，无疑是提高患者粘性的好方式。

据介绍，除上述智慧医疗提供院外患者管理服务外，高济医疗一直在提供药品服务，其拥有60多个药店子品牌的近万家连锁实体门店。在实体药店经营方面，高济药房打造品牌资产、智慧运营、智能供应链、大数据、新技术运用等竞争内核，不断探索完善线下智慧药店新模式；在医药新零售方面，高济药房搭建了全方位高效的数字化平台，推动传统药店零售业态与互联网医疗、医药电商、送药到家O2O等创新模式的融合。

此外，高济药房还结合惠每-梅奥医学知识智库专业背书，与各个医疗机构、以及上游各大药企合作，以顾客与患者为中心，践行”科技赋能”的理念，提供“1（医生）+1（药师）+1（药店慢病管理专员）”的个性化健康管理服务，实现从传统药房到智慧医药的功能转变，推动传统实体药店向社区健康服务中心的升级。

患者院外实现更高效的慢病管理

患者诊疗、购药的最后一步，是对病情的持续跟踪。依托于高济互联网医院、药房，高济在慢病患者的居家管理中体现出优势，如通过医生、药师、慢病管理专员的专业团队洞察并跟踪患者病情，通过本地药店送药到家，通过本地医保解决患者后顾之忧，最后通过居家用药管理，医学智库、专业团队、人工智能给消费者建立完整的健康档案，长期陪伴提醒患者，给患者提供明确可执行的健康档案评估、用药、随访、购药、提醒等一整套院外疾病管理指南方案，并提醒患者完成，长期改善患者健康指标，同时推出额外激励体制，降低可负担性。

2019年，高济医疗独创了特慢病管理创新模式，开创了长合约权益计划，并开设诺华患者关爱俱乐部、正大天晴“抗病毒+抗炎症”合并用药项目、AZ COPD早筛试点项目、GSK唯一用药监控项目四大业务试点。高济的慢病建档会员在152天的周期内实现了95天的人均用药总量，依从率达到62.5%，帮助患者建立良好依从性的同时，也帮助医保政策实现增效控费的目标。

当前，以医生为核心的模式正转变成以患者为核心的模式，做好医疗服务，患者管理是一门必修课，本次会议将聚焦在最广泛的慢病患者可持续管理话题。