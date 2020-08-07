专家：持续的患者管理体系需要可信、可及、线上线下结合

8月6日，由高济医疗承办的高瓴HCare2020全球健康产业峰会& Mayo Clinic中国医疗峰会——“建立可持续的患者管理体系”分论坛召开。国家卫健委远程医疗管理培训中心主任卢清君，北京大学第一医院全科医学科主任迟春花，来自Mayo Clinic的众多专家，高济医疗智慧医疗事业部副总裁蒋越参加本次活动，从监管端、中外医院端、企业端出发，进行了医学产研融合创新等全方位的观点碰撞。此次分论坛由人民网·人民健康作为独家媒体支持。

“受医疗资源、空间、时间等限制，大三甲医院很难兼顾患者的持续管理，未来基层社区医疗、药店等与患者有直接接触的平台，都有可能成为可持续患者管理的主流。”迟春花在分论坛上说。

卢清君认为，过去多年各大医院探索互联网医疗以助力患者管理，但一直难以做起规模的原因是缺乏运营团队，他呼吁各大医院将运营机制委托给第三方平台，并与之建立合作机制、物价和分配机制、金融服务机制，以此让互联网医疗运行更便捷，让数据更互联互通。

作为此次圆桌论坛院外管理方的与会者，蒋越认为，“公立医院，尤其是三甲医院在分级诊疗体系中，在专业能力匹配和资源的合理分配的角度，位于金字塔的顶端。在现有的分级诊疗的体系中。通过互联网医院加智慧药店的模式，高济医疗会为基础疾病患者提供离家更近、服务连续，也更个性化的一对一服务。”

蒋越介绍，整合升级多家深耕本地的药店品牌后的高济医疗，除了原本每天有百万级到店客流量的线下药房外，科技赋能后的新零售业务更是通过私域流量运营，拥有了千万级的小程序会员，以及近半年来持续增长的O2O“药急送”用户；同时，依托互联网医院，以复诊续方为切入点，进行多方位、可持续的患者管理，从单纯药店扩展到“智慧药店+智慧医疗+健康管理”三核驱动的创新产业链，成为一站式健康管理服务的平台。

持续的患者教育需要可信和可及性

论坛上，迟春花举例说明患者教育的实践效果。如高血压，健康教育干预措施的效果是不实施任何干预措施的1.88～2.44倍，是一般健康宣教的1.32～1.75倍，干预组与对照组坚持服药的依从率比较，差异有统计学意义，干预组的病情急性加重次数明显少于对照组。

迟春花介绍说，有效的患者教育因素包括组建患者教育团队，培养经过专业训练的患者教育专员；利用科学技术为患者提供可靠的患教信息；建立理想的患者教育模型可以让患者教育持续发展。面对良莠不齐的互联网信息，她强调患者教育的可信和可及性可以通过远程医疗的实现，需要保证的是：“第一，提供远程医疗这样的服务当中一定要有一支专业化的队伍，专业化的队伍由提供远程医疗的相关专业技术人员组成，切实保障病人的安全；第二，是一种可及性的健康保健的服务，可及性包括卫生经济学和便利性，这是实现可持续患者管理的重要保障；第三，要有线上线下可以结合的机制，线上诊疗不能完全替代线下，患者的健康维护有一部分工作一定是在医疗机构里边完成，要打通这个线上线下的通路，有机的结合起来，为病人提供全方位的服务，是我们面临的挑战。”

蒋越表示，医疗服务的本质是线下服务。我们有能力也有义务向精准的用户群体传递可信任的患教信息。依托万家药店可直接触达用户、辐射社区甚至区域的”可及性“地缘优势，O2O高济药急送及时送药到家等让医疗“离患者更近”。同时，为数千万用户提供集购药、用药、随访、复诊、日常咨询、人工智能提醒管家等为一体的随时随地可及的院外健康管理全方案服务。

专业分工体系全方位覆盖患者生存空间

患者的生存空间是全方位的，包括医院、家庭、社区、养生机构、药店等都是患者健康管理的有机组成。

“慢病如心衰患者全年住院时间可能有50天，依然有300多天处于院外管理状态，由于院外的疾病管理场景在时间上大于院内的诊疗时间，我们希望能为用户提供线上线下相结合的、可及的、离患者更近的、专业化的医疗服务和药品服务。“蒋越举例说，“我们通过‘1个专业医生+1个药师+1个慢病管理专员’专业分工体系，或者说是‘智慧药店+慢病管理+智慧医疗’的模式，已充分覆盖了患者的院外健康管理空间。”

公立医院和第三方平台合作的共赢新模式

近日，国家卫健委、国家中医药管理局印发了《医疗联合体管理办法(试行)》，重申了四大医疗医联体的模式。卢清君认为，对于省部级医院、大三甲医院，更多的是要发挥专科优势，去建立专科医联体或者专科联盟，去利用互联网医疗建立远程医疗协同网络，实现整个跨区域的协同。

卢清君说，互联网医疗在中国的定位有两个方面：一是远程会诊，帮助优质医疗资源下沉，提升基层的常规诊疗能力；二是利用信息技术，通过智慧医疗、智慧服务和智慧管理，让就医更方便，医疗资源使用更高效，从而推动分级诊疗。

据卢清君介绍，过去几年，各大医院都有在探索互联网医疗模式，但成效甚微，一直做不起规模。“因为我们的医院缺乏运营团队，所以需要把运营机制委托给第三方企业，去建立与第三方企业的合作机制，建立物价和分配机制，建立金融服务机制来让我们的运行更便捷，让我们的数据更互联互通。”

蒋越表示，高济医疗也在寻求和各个公立医院间优质医疗资源的深度合作。通过“1个专业医生+1个药师+1个慢病管理专员”的模式，针对患者日常居家用药场景，提供标准化的，基于社区的服务，通过日常复诊来过滤患者的潜在风险，并在这些场景中引入公立医院互联网医院的服务。“基于彼此的互联网医院为主体的转诊运作对于患者来说也是一种非常方便的体验。为用户提供线上线下结合的、可及的的健康管理服务，作为基础服务力量覆盖患者的居家日常健康管理，这也是高济医疗服务的定位和边界。这也是我们需要和拥有优质医疗资源的医院形成合作体系的原因。但医疗终归会回到院内、回到线下，一旦确定了用户有潜在的健康风险，我们就会把有潜在风险的患者转移到线下医疗体系中，实现真正的分级诊疗。”蒋越表示。

他强调，在慢病管理上，这样的合作越来越成为医院开展互联网医疗的切入点。通过与第三方平台合作，让重大慢病在整个慢病管理过程中有专家专科的指导，让患者平时就能得到有效的常规诊疗。一旦发现大病重病，就可以通过这个系统进行有效转诊，在大医院治疗后，回到康复期，再通过信息平台转回到基层的医疗机构去接受更多的康复治疗。形成了一个双向转诊的闭环结构。对于医院来说，释放轻症、复诊等难度较低的工作，将大大缓解医疗资源紧张的压力，进一步提升医疗效率和服务质量，让更专业的人做更专业的事。另一方面，通过双向导诊打开医院获取重症、难症的渠道，通过创新型互联网医疗技术真正实现医疗资源的合理配置和价值医疗，实现医疗强基层。

同时，持续五天的高瓴HCare全球健康产业峰会& Mayo Clinic中国医疗峰会的主论坛，将于8月8日9点正式直播。作为一次融合产学研医的顶级产业盛会，中国工程院副院长、中国医学科学院北京协和医学院院校长王辰院士，北京生命科学研究所所长、百济神州创始人王晓东院士，复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏，与高瓴联席首席投资官、合伙人易诺青，产学研医代表聚首，将展开巅峰对话。