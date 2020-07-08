赛诺菲在全国范围下调心脑血管疾病经典药物价格

近日，赛诺菲的两款心脑血管疾病领域经典药物——安博诺（厄贝沙坦氢氯噻嗪）和波立维（氯吡格雷）在广东、浙江、河北、辽宁、江苏等十多个省份进行大幅价格下调。这是两款药品在带量采购第二轮全国扩围入选采购名单后，进一步在全国更大范围陆续降价。同时，赛诺菲顺应国家今年推广的“长处方”服务，推出高性价比的“药店定制版”大包装，进一步提升药物可及性和患者依从性。

主动下调价格，提升经典原研药可及性

心脑血管疾病需要终身治疗管理，患者背负着沉重的疾病负担，同时相关医疗费用的快速增长也给社会和家庭带来了巨大的经济负担。因此，这对药品品质和药品效价提出了更高的要求。

赛诺菲的安博诺和波立维分别适用于高血压、急性心梗和心绞痛、卒中及外周动脉疾病的治疗，两款药品降价幅度在多个省市最高高达约70%，这意味着将有更多的心脑血管疾病患者能够负担得起经典原研药，极大提升了安全、高质量药物的可及性，帮助患者进行长期、有效的规范化慢病管理，患者前往老百姓大药房、高济医疗等全国连锁药店便可进行购买。

推出“药店定制版”大包装，提升购药便利性

慢性疾病需要长期管理服药，患者经常面临医院排队2小时，开药5分钟的情况。如今疫情期间，去医院更是不便，大大影响了患者慢病管理的依从性。

为进一步提升患者的便利性，赛诺菲推出了安博诺和波立维两款药物的“药店定制版”大包装，由原来的7粒装“升级”为28粒装，而且同样享受医保报销，患者只需凭借相应处方就可以到家门口的医保定点药店使用医保卡购买，一次可以买到约一个月的量，缩短了购药距离和减少了来回次数给患者提供了很多便利，有助于提升患者用药的依从性，帮助规范患者用药习惯。