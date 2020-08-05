热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

神思涣散坐立不安？当心孩子患上这种病

梅艺璇 蒋心悦

2020年08月05日09:51 来源：人民网-科普中国

　　你了解儿童多动症吗？多动症的全称为注意缺陷多动障碍（ADHD），是一种常见的儿童神经发育障碍性疾病，起病于学龄前，主要表现为与年龄不相称的活动过度、注意力缺陷、多动、冲动。其中男孩患病率明显高于女孩，家庭功能不良，即家庭氛围不好、社会经济条件较差、有脑发育障碍性疾病的孩子多出现此类病症。

　　近年来，儿童多动症患病率有所提升。许多家长因忽视孩子注意力不集中、精神涣散、坐立不安等“小事”，错过了多动症治疗的最佳时期。那么，如何判断孩子是多动症还是正常的活泼好动呢？多动症的诱发因素有哪些呢？

　　专注时间少于10分钟，家长要警惕

　　儿童多动症的临床表现主要为注意缺陷，活动过度，冲动、多动、任性三个方面，并常常伴有学习困难、情绪和行为方面的障碍，但多动症儿童大多数智力正常。

　　多动症一般在临床上分为注意缺陷型、多动冲动型、混合型三类。其中注意缺陷型占比最高，患儿多表现为神思涣散、学习马虎、丢三落四、常常忘事。

　　家长可以通过孩子与年龄不相称的活动过度、无法管束好自己、控制性差、注意力障碍等来判断是否患有多动症。其中，2～3岁儿童专注时间应为10～12分钟，4～5岁儿童应达到12～15分钟，5岁以上应不少于20分钟，初中生注意力稳定的时间应为40分钟。而患有多动症儿童的听课专注时间一般为5～10分钟。

　　先天不足后天失养，诱发因素很复杂

　　目前，多动症的病因还不是特别清楚。但学者们大致公认的原因有以下几点：

　　1、遗传。据调查，多动症遗传倾向约占0.75%。

　　2、脑损伤。如母亲怀孕期间受感染，早产、剖宫产，生产过程中缺氧、缺血、窒息等，都可能诱发多动症的产生。

　　3、神经解剖和生理生化方面的因素。多动症患者会有脑的尾状核和小脑体积的变化。

　　4、家庭和社会的影响。早期智力开发不足、学习压力过大、家庭环境不佳、家庭矛盾冲突多等，往往会使多动症的发病更加明显。

　　5、中医上普遍认为，多动症是由先天不足、后天失养、教育不当、情志失调而引起的一种身心疾病，与心肝脾肾关系最为密切。

　　6、其他。缺乏锌、铁等微量元素等。

　　不放弃多关心，预防多动症有办法

　　多动症若不及时治疗，随着病情发展会对患者生活、家庭、学校、社会有很大影响。特别是约50%～60%的儿童多动症会延续到成年人，严重的会引发品行障碍、反社会人格、药物滥用、抑郁症等。因此，采取有效预防措施，降低多动症患病率意义重大。如母亲在怀孕期要保持心情愉悦；生产过程中尽量避免早产、难产、缺氧；避免孩子因从高处跌落、中毒、中枢神经系统感染等造成脑外伤；关注儿童时期的生长发育，不可忽视儿童在爬行、感统失调上的缺憾。

　　孩子确诊多动症后，父母应坚持治疗，积极予以孩子关心与爱护，饮食上保证营养均衡，同时积极听取医生建议，配合药物治疗等，都有利于改善甚至治愈多动症。

　　受访专家：北京中医药大学东方医院儿科创科主任、教研室主任王素梅

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn