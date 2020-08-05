神思涣散坐立不安？当心孩子患上这种病

你了解儿童多动症吗？多动症的全称为注意缺陷多动障碍（ADHD），是一种常见的儿童神经发育障碍性疾病，起病于学龄前，主要表现为与年龄不相称的活动过度、注意力缺陷、多动、冲动。其中男孩患病率明显高于女孩，家庭功能不良，即家庭氛围不好、社会经济条件较差、有脑发育障碍性疾病的孩子多出现此类病症。

近年来，儿童多动症患病率有所提升。许多家长因忽视孩子注意力不集中、精神涣散、坐立不安等“小事”，错过了多动症治疗的最佳时期。那么，如何判断孩子是多动症还是正常的活泼好动呢？多动症的诱发因素有哪些呢？

专注时间少于10分钟，家长要警惕

儿童多动症的临床表现主要为注意缺陷，活动过度，冲动、多动、任性三个方面，并常常伴有学习困难、情绪和行为方面的障碍，但多动症儿童大多数智力正常。

多动症一般在临床上分为注意缺陷型、多动冲动型、混合型三类。其中注意缺陷型占比最高，患儿多表现为神思涣散、学习马虎、丢三落四、常常忘事。

家长可以通过孩子与年龄不相称的活动过度、无法管束好自己、控制性差、注意力障碍等来判断是否患有多动症。其中，2～3岁儿童专注时间应为10～12分钟，4～5岁儿童应达到12～15分钟，5岁以上应不少于20分钟，初中生注意力稳定的时间应为40分钟。而患有多动症儿童的听课专注时间一般为5～10分钟。

先天不足后天失养，诱发因素很复杂

目前，多动症的病因还不是特别清楚。但学者们大致公认的原因有以下几点：

1、遗传。据调查，多动症遗传倾向约占0.75%。

2、脑损伤。如母亲怀孕期间受感染，早产、剖宫产，生产过程中缺氧、缺血、窒息等，都可能诱发多动症的产生。

3、神经解剖和生理生化方面的因素。多动症患者会有脑的尾状核和小脑体积的变化。

4、家庭和社会的影响。早期智力开发不足、学习压力过大、家庭环境不佳、家庭矛盾冲突多等，往往会使多动症的发病更加明显。

5、中医上普遍认为，多动症是由先天不足、后天失养、教育不当、情志失调而引起的一种身心疾病，与心肝脾肾关系最为密切。

6、其他。缺乏锌、铁等微量元素等。

不放弃多关心，预防多动症有办法

多动症若不及时治疗，随着病情发展会对患者生活、家庭、学校、社会有很大影响。特别是约50%～60%的儿童多动症会延续到成年人，严重的会引发品行障碍、反社会人格、药物滥用、抑郁症等。因此，采取有效预防措施，降低多动症患病率意义重大。如母亲在怀孕期要保持心情愉悦；生产过程中尽量避免早产、难产、缺氧；避免孩子因从高处跌落、中毒、中枢神经系统感染等造成脑外伤；关注儿童时期的生长发育，不可忽视儿童在爬行、感统失调上的缺憾。

孩子确诊多动症后，父母应坚持治疗，积极予以孩子关心与爱护，饮食上保证营养均衡，同时积极听取医生建议，配合药物治疗等，都有利于改善甚至治愈多动症。

受访专家：北京中医药大学东方医院儿科创科主任、教研室主任王素梅