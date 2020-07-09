孩子到底是“活泼好动”还是“多动症”？听听专家怎么说

现今，儿童多动症引起了越来越多家长的广泛重视，儿童多动症又称注意缺陷多动障碍，表现症状一般为脾气暴躁、注意力不集中等。这一定程度上影响了孩子成长过程中生活和学习能力的提高。只有正确认识儿童多动症，才能帮助孩子健康成长。家长该如何甄别孩子的行为是否属于多动症症状？多动症的病因是什么？如何选择规范且合理的治疗方法？2020年7月10日（星期五）10:00-11:00，“人民好医生”客户端将邀请中华中医药学会儿科分会名誉副主任委员、北京中医药大学东方医院儿科创科主任王素梅进行视频直播，与您探讨儿童多动症的判断及治疗方法。

专家介绍

王素梅，主任医师、教授、博士生导师，北京中医药大学东方医院儿科创科主任、教研室主任，北京市中医儿科诊疗中心主任。2014年国家中医药管理局批准成立王素梅名医工作室。国家中医药管理局重点学科带头人，重点专科学术带头人。全国第五批、北京市第四批暨双百工程名老中医药专家学术经验继承工作指导老师；全国名老中医药专家刘弼臣传承工作站、北京市“3+3”薪火传承项目刘弼臣名家研究室负责人。中华中医药学会儿科分会名誉副主任委员，世界中医药联合会儿科分会副会长、中国民族医药学会儿科分会副会长，北京市中西医结合学会抽动多动专业委员会主任委员。

擅长

主要从事中医、中西医结合治疗小儿小儿多发性抽动症、多动症、自闭症、反复呼吸道感染、遗尿、肾炎肾病等疑难杂症。

如何判断孩子是否患有多动症？多角度为您答疑解惑

研究表明，多动症是一种起病于儿童早期的神经发育障碍，是学龄期儿童少年及成人期个体中患病率较高的一种长期慢性疾病。多发于12岁之前的儿童群体，极有可能对孩子的学习和生活造成不好的影响。很多家长存疑：多动症可以通过医学手段进行治疗吗？其实多动症并不是不治之症，只要选择规范的合理的方法，多动症是可以被有效地治疗。

我国多动症治疗理念

“多动症”作为疾病被大众认识已经有一百多年的历史，早期在德国和美国，一部分专家就已经发现在孩子身上存在着一种病态的多动行为，这一发现引起了学界的关注，我国从上世纪70年代引入这一概念并开始进行研究。我们国家非常关注多动症的研究，多动症在初期叫做轻微脑功能障碍，研究发现多动症患者大脑里有神经物质的改变，证实了多动症不仅是心理问题，而是心理与神经物质相互作用的结果。

多动症可以被治愈吗？

对于精神科疾病，治愈的概念和其他疾病有所不同，一般被称作临床治愈，因为多动症算是一种长期疾病。所以治疗时间和效果会有不同，有些孩子的治疗则需要半年、一年来计，所以越早治疗，效果越好，治疗时间也越短，如果失去了治疗机会，就会延续到成年。

药物治疗+心理治疗的综合治疗方法

上世纪70年代，临床上开始使用兴奋剂治疗多动症，通过药物调整患者神经递质的平衡，运用中药调整脏腑阴阳，逐渐使孩子注意力集中，学习和工作效率提高。和其他的一些精神疾病太一样，药物治疗多动症效果非常显著，医学的发展也实现了多动症有药可治。《国家注意缺陷多动障碍防治指南》也强调了注意缺陷多动障碍需要以药物治疗为主，配合进行心理疏导和行为治疗，可以使部分多动症儿童健康成长，扬帆远航。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行观看。

直播在人民好医生App进行，可下载App观看，扫描二维码，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端观看。