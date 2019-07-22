一针5000元，打10针根治多动症？

近日，北京市民罗先生因为孙子的学习成绩差，通过搜索网站，找到了北京天使儿童医院，在这里经过检测后，他被告知，孩子是多动症、智力水平边缘，并称在大脑上“打针”可以根治孩子的多动症。

北京天使儿童医院成立于2015年，是一家儿童专科民营医院。首先给罗先生孙子看诊的是该院儿童发育行为科大夫，根据孩子学习差、做作业慢、注意力不集中等情况，这位大夫建议先带孩子做个检查。

罗先生的孙子在该院护士带领下进行了ICD-10多动症诊断量表、注意力测评、脑涨落图检测、智力测评，门诊收费清单显示，这些检查一共花费了705元，其中脑涨落图检测花费420元。

罗先生回忆，当时这位大夫告诉我们，情况很严重，孩子智力低，有多动症。并告诉罗先生，“治疗多动症，有保守治疗与根治。保守治疗是吃药与理疗相结合，价格较低，但是无法根治。想根治，就需要大脑里打针，一针5000元，需要打10针，下来大概需要5万元左右。”一听往脑子上打针，罗先生感到害怕，最终选择了保守治疗。

还是有些疑惑的罗先生，仍不放心，花了近两千块的检查费和药费后，他带孙子又去了另一家公立三甲医院，孩子的诊断结果却是智力优秀，诊断的结果并非是多动症，只是注意力不集中。

7月1日下午，健康时报记者以患者身份咨询北京天使儿童医院，记者咨询时描述“孩子成绩差、上课不注意听讲。”也被告知，有可能是多动症的表现，医院儿童发育行为科都能治好，可以保守治疗和根治，根治大概需要5万元左右。

北京市某三甲医院儿童精神科主任医师介绍，目前无论是国际还是国内，医学界还没有根治多动症的方法；无论是边缘智力还是智力低下，这样的智力障碍都无法根治。目前对于多动症的治疗，只能达到病情得到控制，症状缓解。

目前，我国智力测试使用的是国际统一的韦式智力测试表与瑞文智力测试表，事实上，无论用哪种表测试，结果不会相差太大，不同医院的测试结果也不会相差太大。

这位医生提醒，多动症的患儿可能是注意力不好，但并非说测试注意力不集中就可以诊断为多动症。