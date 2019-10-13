迈出第一步：多动症应该去哪里就诊？

当家长发现孩子在较长时间中都表现出多动、注意力不集中和冲动等明显注意缺陷多动障碍（ADHD）症状，且经过教育、行为管理并无明显效果时，就应该怀疑孩子是否可能患有ADHD了，并应尽早带孩子前往具有专业资质的医院进行诊断和进一步的治疗。

那么是否所有医院都能够诊断ADHD？家长又应该带孩子去哪个科室就诊呢？

首先，ADHD是一种常见的、多首发于儿童阶段的神经发育障碍性疾病，在诊断时不仅需要进行儿童一般体格检查和实验室检查，还可能需要对儿童进行ADHD症状的量表评估、诊断性访谈、认知评估等，这就要求就诊医院具有对小儿健康及心理行为检测评估的设施和专业人员。

一般的儿童专科医院、精神卫生中心以及一些较大的综合医院大多具备诊断ADHD及处方相关药物的资质，而一些规模较小或非儿童专科医院可能不具备该资质。家长可以在就诊前进行电话咨询，询问医院的相关科室是否能够给出多动症的诊断，以及在诊断后能否进行系统的治疗。

那么，进一步的问题来了——家长应该前往或咨询哪一个科室呢？

问到这个问题的家长可能会得到很多不同的答案：从常见的儿科、内科，到儿童保健科、发育行为科、心理科等等。家长们听到这些就要“风中凌乱”了：一个人一个说法，究竟哪个是对的？

事实上，由于每个医院的亚专业分科不完全一致，儿童多动症在不同医院的就诊科室的确可能是不同的。

总体来说，儿童多动症属于发育行为儿科的疾病内容，目前多数大型综合医院或者儿童专科医院、妇幼医院的儿童保健科中已经有专门的发育行为门诊，或者部分医院可能已经将其进一步从儿童保健科中分出，设立单独的科室——在前往这些医院就诊时，可以选择发育行为儿科去就诊。

不过，由于发育行为儿科是近年较新发展出的科室，在尚未分出该科室的医院中，多动症往往也可以在具有相关资质的儿童专科医院的儿童保健科（儿保科）、精神心理科、神经内科，精神专科医院的儿科，综合医院的儿科、小儿内科等科室就诊。在就诊之前，家长们可以通过医院网页或拨打医院电话，对相关科室的资质和方向进行查询确认。

最后，希望家长们注意的一点是，如果放任疾病发展，多动症可能会成为影响孩子终生的慢性疾病；而在得到有效、正规的治疗后，孩子的行为表现以及未来发展都是能够步入正轨的。请家长们不要讳疾忌医，认为诊断“多动症”就是给孩子贴上“耻辱”的标签；更不可盲目听信无根据的民间偏方偏法——它们不仅无益于孩子的病情症状，一些较为过激的手段还可能对孩子的心理、生理健康造成严重损害。

总之，及早进行专业诊断，尽早给孩子正规、系统的治疗才能够帮助他更好地康复，更快地回归正常生活和学习。为了孩子的健康和未来，请您在必要的时候，勇敢地迈出这第一步。

（文章来源：北京医学奖励基金会）