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煲碗冬瓜荷叶鸭汤 清补又滋养

2020年08月05日08:18 来源：广州日报

　　三伏天又热又渴，吃不下饭怎么办？广州中医药大学第一附属医院内科蓝森麟教授支招，可以用莲子、芡实、薏苡仁和白扁豆、绿豆、赤小豆配以冬瓜和新鲜的荷叶，煲碗鲜香可口、清补又滋养的六子冬瓜荷叶鸭汤试一试。

　　食材：莲子、芡实、薏苡仁各30克，白扁豆、绿豆、赤小豆各50克，冬瓜1000克，鲜荷叶1张（干品则用30克），广陈皮15克，水鸭1只（约750克），瘦肉250克。

　　做法：水鸭宰杀去羽毛及内脏，洗净斩大块；瘦肉洗净切小块，与水鸭一起放进加入了陈皮（或柑、橘、柚叶）的沸水中稍焯，捞出冲净血沫备用；冬瓜去表皮洗净切厚块，连同其他洗净的食材一齐置于砂锅内，加清水3000毫升，武火煮沸后改文火熬2小时，调味即可。

　　功用：清热解暑、除烦止渴、利湿解毒、消食化痰，适宜三伏时节一般人群食用。（全媒体记者翁淑贤 通讯员方宁、张秋霞）

(责编：许晓华、崔元苑)


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