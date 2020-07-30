盛夏清风来食荷正当时 荷叶、荷花、莲子、莲藕皆可入馔

又到了荷花盛开的季节。荷花的美，一半是文人眼中，一半在吃货碗里。文人喜荷，爱她的美貌与品格。千百年来，文人为荷花做的诗词数不胜数，光好听的别名也高雅迷人，比如莲花、芙蕖、芙蓉、菡萏、水华、玉环、净友……而吃货喜荷，在于其全身上下都是美味。

俗话说“冷在三九，热在三伏”，三伏天是最热的时候，这时适合吃点清解热毒的东西，而此时江河湖池处处可见荷花盛开，荷叶、荷花、莲蓬、莲藕等都可入吃货之眼。

其实，古人早就发现——荷花全身都是宝，它的根、叶、花、果，无一不可入馔。最浪漫的故事，恐怕要数沈复在《浮生六记》中记录芸娘 “茶叶入夏荷”的烹茶之道：“夏月荷花初开时，晚含而晓放。芸用小纱囊撮茶叶少许，置花心。明早取出，烹天泉水泡之，香韵尤绝。”在夏夜晚风中，这是何等的趣味和滋味呢？这一幕也重现在李子柒的“荷花宴”视频中：李子柒从荷塘里折了荷花插瓶，把茶叶小心放入花苞中，第二天清晨伴着晨露取出，泡茶，她提醒最好用白茶。

荷花：清香宜人，甜香可口

我第一次吃荷花是2018年8月在云南普者黑，慕名而去的我们入住的客栈二楼，从阳台望出去就是环山而绕的十里荷塘，小船悠悠。出去逛看到湖边有小摊在卖一种油炸食品，一问竟是荷花。惊艳啊，10元4片。

将鸡蛋、面粉加水拌匀，荷花花瓣洗净，两面均匀裹上面糊，下锅油炸至两面金黄即可。入口外酥内软，香脆中透着荷花的甜香。

李子柒的“荷花宴”中也有这一款炸荷花，还有荷花丝娃娃。这大概是李子柒自创的吃法——将各种蔬菜切丝，荷花洗净过水，重新组合成花，以荷花为皮，蔬菜丝为内馅，浇上喜欢的酱汁，包裹后入口。花瓣中的包裹可荤可素，如果夏日朋友聚会，用荷花包一点京酱肉丝，谁说不是一道好菜呢？

以荷花入馔虽高雅，但大家可不要手残去折路边池塘或公园里的荷花，想吃就买两枝来尝尝鲜。

荷叶：煮粥泡茶，包裹美食

古代医书记载：“荷叶清凉解暑，止渴生津，治泻痢，解火热。”荷叶直接吃有苦涩味，通常也用来做粥。我个人喜欢将新鲜荷叶或晒干荷叶泡开，在粥快煮开时放入，焖一会儿即可食用。在荷叶粥里再放些桂花与冰糖，放凉了再喝，满口沁香。也可先煮出荷叶水入汤、入粥，取荷叶的清新之气带走体内湿气。

夏天吃荤腥食物时，将食材用荷叶包裹，不但营养不会流失，荷叶中的生物碱还能调和油腻感。要说最著名的就是荷叶叫花鸡，天然的荷叶清香渗入鸡肉，肉质鲜美，不油不腻。而苏州人连吃肉都能吃得诗意浪漫，荷叶粉蒸肉就是经典。炒米粉的焦香、荷叶的清香、肉的肥香三香共存，瞬间俘虏你的味蕾，一块之后再一块，简直欲罢不能。荷叶包裹的美食，也可以自由发挥，广东有荷包饭、湘菜也有荷叶粉蒸肉。李子柒用荷叶代替面皮做烧卖，独嗅其香……

荷叶晒干泡茶，叫做荷叶茶，有减肥功效。《本草纲目》中记载：“荷叶服之，令人瘦劣。”

莲蓬：生吃清甜，炖汤清热

每年夏季，菜市场或街头就有卖莲蓬的，水灵灵、绿油油的莲蓬，成了夏日最独特的风景线。“最喜小儿亡赖，溪头卧剥莲蓬。”莲蓬生吃，要去掉绿色莲心，入口清甜。

民间有谚语：“若要不失眠，煮粥加白莲。”莲子剥出的莲心，晒干后具有清热清火、补脾止泻、安心养神、敛液止汗之效，可以入药、泡茶。但莲心性寒，脾胃虚弱者不宜多食。传说乾隆皇帝常在夏天，以荷叶露泡莲心茶来消暑。虽然干莲子不像鲜莲子那样脆嫩，但口感软糯，营养价值也更高，最常用来和银耳、百合一起炖汤。

藕带：赏味趁早，鲜香脆爽

藕带，古时称为藕鞭、藕丝菜，在江南水乡家喻户晓，盛夏到了杭州第一要品的就是脆爽的藕带。藕带是莲藕的“少年”时期，细细长长，白白嫩嫩，赏味时间短。天气一热，藕带迅速膨大，就成了白白胖胖的藕，所以吃藕带要赶时间。

藕带口感比莲藕更脆嫩，炒、拌、煎、蒸、生吃皆可，荤素皆宜。最有名就是清炒，将藕带斜刀切成细长段，放入小米椒、姜蒜爆锅，然后加入藕带翻炒片刻即可，口感鲜香脆爽，清香浓郁。藕带还能做成泡菜或凉拌，李子柒做了一道泡椒藕带，将藕带切片放入泡椒中，浸泡一夜就能吃了。

莲藕：餐桌常客，养生佳肴

荷花全身上下，吃的最多的要属莲藕，而夏末秋初的鲜藕才是最美味的。

刚长成一两节长的嫩藕，最是难得，采来洗干净就有挡不住的鲜甜，去皮切片，如踩在雪地中沙沙作响，叶圣陶先生形容此时的藕为“雪藕”。吃雪藕要保持其鲜味，清炒或凉拌即可，入口脆爽，清凉无渣。

普通的藕做法就很家常了，莲藕排骨汤是我的最爱，汤中浸润了莲藕的清爽，细细沙沙的口感，温柔迷人。莲藕剁碎拌上肉馅，做肉丸或包饺子也是一绝，比起普通的白菜韭菜，更多了一分脆爽口感。

桂花糯米藕是浙江一道名菜，将藕洗净，切去一端藕节，从小孔灌入糯米，然后把切下的藕节合上用牙签扎紧，放入清水煮熟，捞出晾凉。放凉后切成1.5厘米的圆饼，淋上桂花糖，放入蒸笼蒸或油炸皆可。同理，将莲藕切成片，两片之间夹上一层肉馅，裹上面糊，入锅油炸成金黄色，就是酥脆鲜美的炸藕合了。

藕粉则是美味甜品。李子柒曾详细记录过制作藕粉的过程：将藕洗净擦丝、捣碎，加清水磨成藕浆，然后将藕浆盛在布袋中冲洗，滤出清浆，沉淀出藕粉，烤干或晾干后，将藕粉块碾碎，就成了藕粉。在藕粉中加入坚果、蔓越莓，用凉水、热水先后冲开，搅拌成粘稠的糊状，粉与果干相拥，入口顺滑，甜蜜相随。

看到视频中的李子柒与奶奶，守着一桌大自然赋予的“荷花宴”，顿时感叹：伏天才是吃货的“福田”。（木易）