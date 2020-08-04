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夏季是吃瓜的季节 推荐丝瓜白贝汤

2020年08月04日07:42 来源：广州日报

　　推荐：广东省中医院临床营养科

　　主要功效：清热、化痰、明目

　　推荐理由：暑假快手汤水。

　　材料：丝瓜500g、白贝（带壳）250g、生姜适量（2-3人量）。

　　烹调方法：

　　白贝先用淡盐水浸泡2-3小时，让其吐出壳内的泥沙，丝瓜削棱后洗净，斜刀切块。锅中放入清水1.5L，将丝瓜、生姜片放入锅中，武火煲开后加入白贝继续滚5分钟，最后根据个人口味加入香菜、香油、食盐调味食用。

　　汤品点评：

　　暑期到了，很多家庭在策划如何出游，烈日当空，玩耍也是一件比较耗气伤津的事情，此时若能给家人准备一些操作简单，清凉解暑的汤水就显得非常贴心了。

　　夏季是吃瓜的季节，丝瓜甘凉，具有清热化痰、凉血解毒的功效，对于天气炎热，身热口渴、痰热咳喘具有一定的辅助治疗作用。白贝可以提升鲜味，让汤水口感更加丰富，加之白贝也属性凉，具有清热明目的作用，两者搭配食用可增强功效，夏天食用最好不过。游玩出汗比较多，需要补充含有电解质的液体，瓜菜汤水含有丰富的水分、钠、钾，正好可以补充人体所丢失的成分。由于汤水总体偏凉，故脾胃虚寒者不宜过多食用。

(责编：许晓华、李轶群)


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