消暑清心 丝瓜这样吃爽口又开胃

虽然已经立秋，但眼下的广州仍是暑热难耐。消暑除了西瓜、冬瓜，其实还有一类很常见又清爽开胃的瓜——丝瓜。

据广州医科大学附属第二医院中医科副主任医师郑艳华介绍，丝瓜瓜肉清嫩、味道清香。大热天，身体出汗较多、体力消耗过大的人如果胃口不太好，适当多吃些丝瓜，可去暑清心、醒脾开胃。从中医的角度来看，丝瓜性味甘平，有清凉、利尿、活血、通经、解毒的功效。嫩的丝瓜去皮后，可以煮食或晒成菜干，成熟后的丝瓜络则可代替海绵用来洗锅、洗澡擦身，还可以入药。

郑艳华称，丝瓜络有一定的催乳通乳作用，产妇月子里如果出现乳腺炎症，乳汁分泌不畅时，将丝瓜络放在高汤内炖煮，可以起到一定的通乳和开胃的作用。而丝瓜络本身就存在于丝瓜中，煮食丝瓜，也有助于催乳。所以，刚生完孩子的产妇也可以尝试用丝瓜煮猪蹄来帮助催乳。不过，丝瓜性寒，脾胃虚寒者不宜多吃，腹泻的人最好也避免食用。

丝瓜怎么吃？下面这三种最简单的做法，感兴趣的街坊不妨挑一种试试，兴许对热天里消暑提升食欲会有帮助——

1.清炒丝瓜

材料：丝瓜二根，大蒜一个，适量油、盐等调味品。

做法：丝瓜去皮洗净后切成薄片备用；锅内油烧热，下蒜蓉煸香后加入丝瓜一起翻炒，炒熟加适量调味品即可出锅。

2.蒜蓉蒸丝瓜

材料：丝瓜两三根，大蒜两个，适量油、盐等调味品。

做法：丝瓜洗净去皮后切成小段，码在蒸盘里，朝上的一面划十字花刀；大蒜去皮剁成蒜蓉，起油锅爆香调味后均匀地铺在各个丝瓜段上，放蒸锅烧开水后蒸5分钟左右，取出后淋上熟油并根据个人口味适当调味即可食用。

3.丝瓜面

材料：丝瓜一根，蟹味菇50克，面一人份，姜、盐等调味品适量。

做法：丝瓜洗净去皮后滚刀切成小块，蟹味菇洗净切掉末端备用；锅烧热下少许油，下入一片姜炒香，接着加入蟹味菇和切好的丝瓜翻炒，加盐调味让丝瓜出水，至丝瓜熟透即可；另起一锅烧开水煮熟面后捞出，装入碗中加适量面汤，然后将炒好的丝瓜浇上做卤即可。