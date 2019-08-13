荷叶鱼片粥 天热可开胃

有人每到盛夏就胃口不好，显得消瘦憔悴。主要是因为暑热伤脾，导致了食欲不振。这类人喝点鲜荷叶丝瓜鱼片粥，可清热解暑、健脾开胃，无论孩子还是产妇都非常适合用。

具体方法是：取鲜荷叶半张、鲈鱼1条、丝瓜1根、大米150克、红枣2粒、生姜数片、小葱一段。鲜荷叶洗净后剪成小块；鲈鱼洗净，取鱼腹肉切片；生姜切成丝，放进鱼片里，加适量盐、油、生粉、料酒和酱油，抓匀腌15分钟；丝瓜切成丝；大米洗净后加少量油、盐抓一下；红枣去核切丝。先把鲜荷叶放入锅中，小火煮30分钟后捞出，再放入大米，开大火，煲滚后转中小火。放入鱼片和丝瓜，开大火，煮到变色后关火，撒入葱花，调味食用。

荷叶是方中主药，味苦涩，性平，归肝、脾、胃、心经，色青、中空而形仰，清香飘逸。中医认为，胃主升，顺其性则为补，故荷叶有清热解暑、健脾开胃、升发清阳、消脂祛湿的功效，常用于治疗夏季暑热烦渴、脾虚湿重所致的头昏头重、胃口不佳、身困乏力、烦闷欲呕等症。丝瓜味甘性凉，入肝、肺经，能清热解毒、解暑除烦、消脂润肌、通络下乳；鲈鱼有益脾胃、补肝肾、健脑护心的功效；红枣能健脾益胃、补中益血。全方食材均为夏季应节时鲜，早晚食之既解暑，又健脾开胃、生津止渴、解暑祛湿、补虚养血，是一道不可多得的消暑粥品。