西瓜皮千万别扔夏天煲汤是个宝

正值三伏天，很多人都喜欢吃西瓜，解渴又解暑。不过，大家吃的是西瓜的肉，青翠的西瓜皮往往被当作“垃圾”扔掉。你可知道，其实西瓜皮也有一定的食用价值？

广州中医药大学第一附属医院内科教授蓝森麟介绍，西瓜皮性味甘凉、微寒，有清热解暑、除烦祛湿、生津止渴、利水的作用，可改善食欲，还有个好听的名字叫“西瓜翠衣”。 西瓜皮生吃虽没那么可口，但用来入膳却是应季的好食材，不妨学学。

三豆西瓜翠鸭汤

食材：绿豆、白扁豆、赤小豆各50克，西瓜皮1000克，广陈皮15克，水鸭1只（约750克），调味品适量。

做法：先将水鸭宰杀去除羽毛及内脏，洗净斩大块，放进加有陈皮的沸水中稍焯过，捞出冲净血沫；西瓜皮刮净表皮及红瓤，洗净切大块，然后连同其他洗净的食材一齐放入砂锅内，加3000毫升清水，用武火煮沸后改用文火熬2小时，调味即可。

功效：这道汤有良好的健脾益气、开胃消食、清热解暑、祛湿解毒等作用，适合一般人群在炎夏酷暑时节食用。

西瓜皮海蜇丝瓜汤

食材：西瓜皮500克，鲜海蜇250克，丝瓜500克，鲜竹叶心10克。

做法：鲜竹叶心洗净，浸泡约20分钟；海蜇、西瓜皮、丝瓜洗净，西瓜皮切片状，丝瓜切细条块，然后把海蜇、西瓜皮、鲜竹叶心放入瓦煲内，加入清水2000毫升，武火煮沸后，改用文火煲30分钟，再放入丝瓜，煲沸片刻，调入适量食盐即可。

功效：海蜇能清热解毒、清肠。鲜竹叶心性凉，味甘苦，可以清头热、治头昏。再配合夏季常用的丝瓜，这款汤有较好的清热解暑、生津止渴、润肠利水的作用。适合夏季烦热、口渴、头昏、小便不利、食欲不佳等症状者。