直播：精准放疗的现状与未来

现代医学的发展带给癌症患者越来越多“生”的希望，也逐渐优化和拓展了治疗方式，减少病人痛苦。在肿瘤的临床治疗中，手术、放疗及化疗是三种最主要的治疗方法，放射治疗因其适应症比较宽泛，选择性较大，而成为不可或缺的肿瘤治疗利器。但是放疗技术并没有因此止步，而是仍处于研究和技术改进之中。

2020年4月15日－21日是第26个全国肿瘤防治宣传周，为助力落实“健康中国行动”癌症防治行动，提高全社会癌症防控意识，营造全民防癌抗癌的良好氛围，人民网“人民好医生”客户端联合中国抗癌协会开展第26届全国肿瘤防治宣传周系列宣传活动。

2020年4月17日（周五）14：30-15：30，人民好医生客户端邀请到中国工程院院士、中国抗癌协会副理事长、山东省肿瘤医院院长于金明教授进行视频直播访谈，在线分享精准放疗的现状与未来。

专家介绍

于金明，中国工程院院士，中国抗癌协会副理事长、山东省肿瘤医院院长、中央联系的高级专家，中央保健会诊专家、中国抗癌协会副理事长、中华医学会放射肿瘤学专业委员会名誉主任委员、中国抗癌协会放疗专业委员会名誉主任委员、山东省抗癌协会理事长。

在国际和国内率先开展了肿瘤的立体定向、适形、调强放疗、影像引导的放疗、生物学靶区、分子影像学和基因增敏等多项代表国内外先进水平的研究工作，其研究成果修改了美国、欧洲、加拿大和中国等多个国家的肿瘤临床治疗指南和规范。培养硕、博士研究生200余名。其率领的团队被山东省委、省政府评为“山东省十大优秀创新团队”，并授予集体一等功。2011年当选中国工程院院士。

擅长疾病

靶区精确勾画和射线精确施照

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