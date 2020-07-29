危险的肝硬化离你有多远

每年7月28日是世界肝炎日。肝硬化与肝炎密切相关。在我国，70%以上的肝硬化为肝炎后肝硬化，主要由乙肝、丙肝等病毒性肝炎所致；少部分为酒精性肝硬化，主要由酒精肝、脂肪肝等疾病引起；还有很少一部分是药物性肝硬化和血吸虫性肝硬化，主要由药物的毒副作用和血吸虫病引起。今天我们就请火箭军特色医学中心肝胆外科副主任医师闫涛跟大家聊一聊如何认识、治疗和预防这一危险的慢性肝病。

肝硬化是如何发生的

肝硬化是一种常见的慢性进行性肝病。乙肝、丙肝等病毒性肝炎是导致肝硬化的最普遍的原因。尤其是迁延不愈的慢性肝炎，往往会导致肝硬化。有数据统计，我国每年有15%的肝病患者发展为肝硬化。在肝炎发展成为肝硬化的过程中，好的肝细胞在与病毒的“较量”中不断地坏死，形成纤维细胞增生并合成大量的胶原纤维。初期增生的纤维组织会形成小的条索，称为肝纤维化。如果病变继续发展，形成弥漫性纤维增生，就会使肝小叶结构和血液循环改建，肝脏变得又硬又小，最终形成肝硬化。

肝硬化的另一大重要原因是酒精肝。当大量的酒精进入身体之后，10%会通过胃肠道的方式排出体外，90%会在肝脏里面代谢。酒精中的乙醇被肝细胞吸收之后会被分解成乙醛，乙醛会对肝细胞带来损害，造成酒精性脂肪肝，继而引发酒精性肝硬化。

除了疾病的影响，肝硬化的病因还有很多。比如毒物和药物对肝脏的损伤也会引发肝硬化。某些药物存在着毒副作用，长期使用就会对肝脏的功能出现影响，也容易诱发肝硬化。胆汁淤积、代谢障碍、血液循环障碍、营养障碍、血吸虫病等都会引起肝硬化。

典型表现是蜘蛛痣和肝掌

大部分肝硬化病人的典型症状是肝脾肿大和腹水、黄疸等。肝硬化病人很容易有典型的体征表现出来。那就是肝掌和蜘蛛痣。蜘蛛痣是在患者的脸部或胸部出现的形态像蜘蛛一样的痣，痣的中心是一个红点，周围放射出许多红丝。蜘蛛痣的消长与肝功能的好坏有着直接关系。肝掌是指在手掌大小鱼际发红，有时会形成斑纹状。

蜘蛛痣和肝掌的出现与雌激素变化有关。因为肝脏不仅是生命物质的代谢器官，还是雌激素的调节和灭活器官，雌激素必须经过肝脏才能减弱或消失。当肝脏发生肝硬化时，对雌激素的灭活能力下降，造成雌激素在体内大量堆积，以致引起体内小动脉末端分支性扩张，显露在皮肤上就会导致皮肤局部发红。

在肝硬化比较严重的时候会出现肝腹水。我们正常人腹腔内平时也会有少量的腹水，呈游离状态，容量一般为50ml。腹水的作用是减少摩擦，维持脏器间相互润滑。肝脏功能受损后，对蛋白质和维生素的吸收不够，造成体内出现过多游离液体，形成了腹水。

肝硬化的其他表现包括乏力、消瘦、面色晦暗、尿少、双下肢水肿、食欲减退、腹胀、胃肠功能紊乱、脾大、脾功能亢进等。

查肝功时关注酶学指标

如前所说，肝硬化属于慢性进行性肝病，患者的症状可能存在了相当长一段时间，反而容易被忽视。因此定期体检是早期发现肝硬化的最好办法。

肝功能检查是通过各种生化试验方法检测与肝脏功能代谢有关的各项指标以反映肝脏功能基本状况的检查。由于肝脏功能多样，所以肝功能检查方法很多。肝功能检查的基本项目包括肝脏的蛋白质代谢功能、胆红素和胆汁酸代谢功能、酶学指标、脂质代谢功能、肝脏排泄和解毒功能的检测。

与一般肝炎患者相比，肝硬化患者除了有常见的转氨酶升高和胆红素升高，还会合并血清蛋白降低和球蛋白升高。凝血酶原功能检测也可以区分一般肝炎和肝硬化。凝血酶原时间（PT）的正常值为11到15秒，较正常对照延长3秒以上有意义。急性肝炎及轻型慢性肝炎患者的PT正常，严重肝细胞坏死及肝硬化病人PT明显延长。因此PT是反映肝细胞损害程度及判断预后较敏感的指标。

肝功能检查都要求空腹抽血。检查前不能进食，不能服药，不能喝水，必须保持空腹，空腹时间一般为8到12个小时。肝功能检查前一晚不可饮酒，不能吃辛辣食物，不能吃油腻食物，必须以清淡为主。

做到这三点病情仍可控

我们常听说“肝炎-肝硬化-肝癌”三部曲。如果查出肝硬化，是不是就意味着离生命尽头不远了？其实，肝硬化虽然危险，但不一定都会转化成肝癌。通过适当的治疗和改变生活方式，肝硬化病情可以得到有效控制。

在日常生活中，肝硬化病人特别需要增加优质蛋白质的摄入量。好的蛋白质来源包括鸡蛋、海产品、家禽、豆类、坚果和菜籽种子等。高蛋白食物能提供重要的氨基酸，促使已损伤的肝细胞恢复和促进肝细胞的再生，预防肝腹水的发生。但要注意能量总供给不宜过高，避免体重超重。

肝脏是人体的化工厂，任何药物进入体内都要经过肝脏解毒，所以肝硬化病人对药物的选择要格外慎重。比如临床中常用的安眠药、镇痛药和镇静药等都对肝功能有较大损伤。抗菌类药物、抗病毒药物、解热镇痛药物也对肝脏有一定影响，肝硬化病人要慎用。

最后，肝硬化病人还要学会控制自己的情绪。中医常说“怒伤肝”，保持情绪稳定，有助于护肝。可以通过适当的娱乐来达到调节情绪的目的，如听音乐、看喜剧、参加体育活动等。

（作者单位：火箭军特色医学中心 莫鹏）