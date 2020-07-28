世界肝炎日：2020世界肝炎日公益课堂云端开课

7月28日，恒瑞医药联合云鹊医APP共同主办了 “2020世界肝炎日公益课堂”。本次公益课堂通过线上直播，形成南北联动的云课堂，把肝癌科普知识以线上患教会这一覆盖更广、观看体验更佳的方式带给广大的患者和患者家属。帮助提高广大患者对肝炎和肝癌的认知，及时发现与治疗疾病，了解临床上最新的疗法并选择适合自己的治疗方案。

云课堂特别邀请北京协和医院管梅、北京大学第一医院王健、复旦大学附属中山陈漪，复旦大学附属肿瘤医院王耀辉等四位肝癌领域资深临床专家作为特邀嘉宾，分别从肝癌疾病知识、正确认识免疫治疗以及科学应对不良反应等方面为大众和患者深入浅出地做了详细讲解。

根据《全球肝炎报告2017》数据显示，全球2015年有3.25亿肝炎病毒感染者，而其中2.57亿乙肝病毒感染者中，就有9000多万在中国。全球每年约有88.7万人死于乙肝病毒感染相关疾病，其中原发性肝细胞癌占45%。在我国原发性肝癌患者中，由乙肝所致比例高达84%。但由于肝癌早期症状不明显，很多患者没有给予重视，确诊时往往已经到了中晚期，这就大大增加了治疗的难度。

目前，虽然肝癌的治疗有手术治疗（肝切除术、肝移植术）、局部消融治疗、经动脉化疗栓塞术、放射治疗、系统治疗等多种手段，但对于晚期肝癌，现有治疗方式仍存在部分未被满足的需求。肝脏是“免疫特惠器官”，以PD-1抑制剂为代表的肿瘤免疫治疗方案给患者带来了新的希望，我国自主研发的PD-1抑制剂——卡瑞利珠单抗获得国家药品监督管理局（NMPA）批准用于肝癌治疗的免疫检查点抑制剂。

直播中，患者就用药的同时产生的不良反应等困惑提出疑问，专家都一一进行解答，专家还特别提醒患者，肿瘤治疗过程中产生药物反应并不可怕，而免疫治疗的安全性还优于化疗。如有任何不适，患者需引起关注，加以鉴别，及早干预才能更好的治疗疾病。

北京协和医院管梅在世界肝炎日公益课堂上讲解肿瘤免疫治疗方法