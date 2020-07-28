北京协和医院张力：树立正确诊疗观念 切忌“谈癌色变”

近期，热播电视剧《怪你过分美丽》中的一个现象引发了不少网友的关注：女主的父亲在被确诊肺癌后，担心高昂的治疗费用拖累家人而选择独自承担，演绎出无数抗癌家庭的辛酸与无奈。

近日，北京协和医院呼吸与危重症医学科主任医师张力在接受专访时指出，肺癌治疗正在向慢病化发展，树立正确的诊疗观念对患者而言至关重要。

还在谈癌色变？健康素养有待提高

在张力多年的从医经历中，曾遇到过不少肿瘤患者家属在陪诊过程中直接询问“还有多长时间”、“治疗是否痛苦”的情况。近年来，中国医疗质量和诊疗水平有了显著提升，但居民健康素养水平仍然较低，“谈癌色变”这一现象也未有根本改变。

“现在有些患者，宁肯信网络，信邻居，也不信大夫，这是一个很现实的问题。事实上，通过相应的药物治疗，肺癌患者的生存期基本在两年以上，有些甚至能超过五年。”张力表示，目前《健康中国行动（2019—2030年）》《中国癌症防治三年行动计划（2015—2017）》和《中国防治慢性病中长期规划（2017—2025年）》等政策为改善我国癌症控制和预防提供了总体方向。在肺癌成为一种慢病的趋势下，患者及家属面对疾病的恐惧对后续治疗有弊无利，保持乐观的心态并接受规范的治疗则显得尤为关键。

“当前，由于老百姓健康素养方面的知识不够，或者没有正确的途径去接触抗癌症药物的相关信息，所以很难辨别药品的真假，更难辨别假药会给自己带来多大的伤害。”张力表示，假药对于患者来说，不仅延误了患者就诊的时间，还给患者及其家属带来了严重的身心伤害。所以做好癌症防治的舆论导向工作十分重要，要给大众正面的引导，逐渐提高老百姓的健康素养。

抗癌症药物进医保，患者用药量大幅增加

“从医生的角度出发，第一给药品降价，第二让药品进入医保，我们是举双手是赞成的，每当某一个抗肿瘤药物进入医保的消息传来，都是值得高兴的好消息，患者的用药量也会大大的增加。同时，与以前的手术和放化疗相比，靶向治疗的创新手段，也为癌症患者的治疗带来了更多的选择。”张力说。

张力介绍到，过去手术治疗主要针对早期的肺癌患者，患者只需要接受手术治疗，不需要后续的辅助治疗。而靶向治疗针对急晚期的肺癌患者，因为患者没有手术的机会，所这部分病人要进行靶向治疗。“但目前，与只做传统的手术和放化疗相比，患者在手术和放化疗后用肺癌靶向药进行术后辅助治疗，很明显的一个优势就是会推迟肺癌患者疾病复发的时间。”张力说。

据悉，为满足癌症患者的用药需求，增强人民群众的健康获得感，2018年9月国家医保局发布通知，明确将17种药品纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》乙类范围。纳入医保目录的17个抗癌药品中包括12个实体肿瘤药和5个血液肿瘤药，均为临床必需、疗效确切的肿瘤治疗药品，涉及非小细胞肺癌、肾癌、结直肠癌、黑色素瘤、淋巴瘤等多个癌种。其中，在非小细胞肺癌治疗领域，不仅有5个产品成功入选，成为入选产品最多的治疗领域，三代肺癌靶向药物奥希替尼（商品名：泰瑞沙）降价超过了70%。依此推算，肺癌患者使用奥希替尼治疗肺癌的花费也将由谈判前的51000元/月，降至15300元/月，同时受惠于医保报销政策，将进一步提高肺癌患者的医保用药保障水平，极大降低用药负担。

“医保目录的实施帮助更多患者选择正规渠道的药物，接受规范化的治疗，不再因为价格原因而选择来历不明的‘非法药’或者‘原料粉’进而延误病情，错过最佳治疗时机。希望这一政策的执行能进一步提升正规渠道的肺癌靶向治疗药物的可及性，肿瘤患者因此也可以获得更为规范的治疗，从而延长生命、提高生活质量。”张力表示。