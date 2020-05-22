2020年CSCO-CTTQ血管靶向高峰论坛线上举办

2020年5月17日，由中国临床肿瘤学会（CSCO）主办，中国民族制药企业正大天晴协办的CSCO-CTTQ血管靶向高峰论坛在线上举办。据悉，本次大会以“为民族，抗肿瘤”为主题，荟萃云集200余位学术专家进行论道，聚焦前沿热点，探讨临床诊疗新知，深剖一线研究。会议期间在线观看人数超过48万，与参会专家留言互动，碰撞思想，共议血管靶向治疗新时代。

山东省肿瘤医院于金明院士担任大会荣誉主席。大会主席团专家代表（以姓氏汉语拼音为序）包括：中国医学科学院肿瘤医院蔡建强教授、吉林省肿瘤医院程颖教授、江苏省肿瘤医院冯继锋教授、天津市肿瘤医院高明教授、上海交通大学附属胸科医院韩宝惠教授、上海同济大学附属东方医院李进教授、天津市肿瘤医院李凯教授、北京积水潭医院牛晓辉教授、中国医学科学院肿瘤医院石远凯教授、中国医学科学院肿瘤医院唐平章教授、广东省人民医院吴一龙教授、同济大学附属上海市肺科医院周彩存教授、中山大学附属肿瘤医院张力教授。

大会荣誉主席于金明院士在致辞时表示，抗血管生成靶向治疗已成为肿瘤精准治疗的关键手段。为实现《健康中国2030规化纲要》中提出的癌症生存率目标，国内制药企业经过不懈努力，取得重大进展。由我国自主研发的新型抗血管生成靶向药物安罗替尼在非小细胞肺癌、小细胞肺癌和肉瘤3大癌种获批相应适应症，这标志着我国民族创新药物研发水平已跻身世界前列。

大会主席吴一龙教授在发言中提到，本次大会中将深入探讨抗血管靶向药物的临床应用方法，分享临床治疗经验，希望能为提高我国肿瘤治疗整体水平贡献一份绵薄之力。同时也期望各位同道能够积极探索抗血管治疗的联合用药方案，为广大老百姓提供更好的医疗服务。

大会主席李进教授表示，近几年我们欣喜地发现抗血管靶向治疗联合免疫治疗呈现出协同作用，在肺癌、肝癌、乳腺癌等多个癌种中均获得了优异的疗效。我们国家肿瘤药物研发管线基本覆盖了当前肿瘤治疗的所有靶点以及免疫治疗类型，这让我们倍感激动，期待我们民族抗肿瘤事业能愈发强大，为全球肿瘤患者带来更多、更好的治疗手段与方案。

大会主席韩宝惠教授认为，肺癌的靶向治疗正在发生根本性的转变，抗血管生成靶向治疗时代的真正到来。

与会专家谈古论今，展望未来

会议中先是回顾了抗血管靶向治疗的发展之路，详述了多种里程碑式血管靶向药物的经典临床研究；之后专家们针对不同癌种进行了深入探讨，对于肺癌，各位专家围绕靶向药物的排兵布阵充分交换意见；对于软组织肉瘤，专家们分享了突破性疗法为患者带来生机的喜悦；对于甲状腺癌，专家们对新药翘首以盼，期望能够尽快填补临床空白。

大会主席程颖教授、张力教授介绍到，中国抗血管生成药物已在世界舞台上占据一席之地，尤其是在难治性恶性肿瘤的治疗中都取得了突破，让广大医生和患者都看到了曙光。希望我们的抗血管靶向药物生产企业，能在未来继续努力探索联合用药前景，造福肿瘤患者。