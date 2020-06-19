国家卫健委：疫情防控重点要放在常态下防控的关键措施上

人民网北京6月19日电（王国菁）19日，国务院联防联控机制就《低风险地区夏季重点地区重点单位重点场所新冠肺炎疫情常态化防控相关防护指南》有关情况举行发布会。在回答记者提出的对冷冻市场管理的建议时，国家卫生健康委疾控局监察专员王斌表示，疫情防控重点要放在常规、常态下防控的关键措施上。

王斌介绍，夏季用冷冻的方式来保存食品是十分重要的，这是保持食品安全的很重要的措施。目前通过食物进行传染没有科学证据，重点还是要放在常规的、常态下防控的关键措施上。

王斌称，目前对农贸市场包括海鲜市场、宾馆酒店等地区，提出了非常严格的要求。同时，也要求各地对于进口商品，尤其是食品要加强风险的监测，定期对出售的产品、物品、场所进行抽样检测。包括冷冻方面的食品，都纳入到了抽样检测范围中。

他强调，各地要加强以农贸市场为重点，发动商户对所有摊位进行全面彻底的环境卫生清理和消毒，对农贸市场也包括冷冻食品摊位进行消毒。另外，也要求对市场的公厕、水池、垃圾桶等基础设施进行清扫保洁，及时清运垃圾、清除卫生死角。对操作台面、下水道、包括冷链车在内的运输车辆要严格实施消毒措施。

“对于储存的仓库，包括冷冻食品的仓库，物体的表面，还有一些包装进行严格消毒。”王斌表示，国家卫生健康委疾控局要求各地市场落实实名登记和可疑物品报告登记，同时落实好市场消毒、通风等防护措施。