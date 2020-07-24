乳腺增生，中医这样治

乳腺健康是很多女性关心的问题，随着生活、工作压力的增加，女性乳腺亚健康的状况越来越普遍，越来越多的女性朋友被医生告知患有乳腺增生，而且患病的人群逐渐低龄化。据统计，在无症状女性人群中，各种乳腺疾病患者竟达到52.4%，发病率明显高于女性其他慢性常见病，占据首位。正如《妇科玉尺》所说：“妇人之疾，关系最巨者则莫如乳。”

那么乳腺增生，中医怎么治疗呢？《黄帝内经》中有关于乳房的经络、生理、病理等方面的记载：“足阳明胃经，行贯乳中；足太阴脾经，络胃上膈，布于胸中；足厥阴肝经上膈，布胸胁绕乳头而行；足少阴肾经，上贯肝膈而与乳联；冲任二脉起于胸中，任脉循腹里，上关元至胸中；冲脉挟脐上行，至胸中而散。”后世医家认为，男子乳头属肝，乳房属肾；女子乳头属肝，乳房属胃。故乳腺疾病与肝、胃及肾经、冲任二脉关系最为密切。乳汁来源于脾胃水谷精微，因胃主纳谷，脾主运化，同居中央，属土味甘，故乳汁之味甘。脾胃气壮，则乳汁多而浓；血衰则少而淡。冲任为气血之海，上行为乳，下行为经，妇女哺乳期则经止。肝主疏泄，若肝气不舒，疏泄不利，即可发生乳腺疾病。

乳腺增生属中医学“乳癖”范畴，临床以乳房胀痛为主证，多在月经前症状加重，情绪波动或劳累过度，也会使乳房胀痛增加。

调理肝、脾、肾是中医治疗乳腺增生的主要环节，对于情绪抑郁、心烦易躁的患者，归属于肝郁气滞型，治疗应从肝入手，治则以疏肝理气为主，方选小柴胡汤、逍遥散加减；对于神疲乏力、苔腻纳呆的患者，归属于脾虚痰结型，治疗应从脾入手，治则以健脾化痰为主，方选香砂六君子汤、参苓白术散加减；对于经前胀痛、月经不调的患者，归属于冲任不调型，治疗应从肾入手，治则以调理冲任为主，方选二仙汤加减。临床还常出现肝脾肾三者混合的类型，就需在辨证中，治肝、治脾、治肾互有侧重，变生多种治方，对于局部肿块较多且质地较硬的，则应加用软坚散结、活血化瘀的中药，如海浮石、莪术、龙葵、穿山甲、桃仁、丹参、益母草等。

中药外治也是治疗乳腺增生的好方法，用适量的金黄散再加入一点凡士林，二者放在一起搅拌均匀后敷在乳腺增生的部位并稍加按摩，能够促进乳腺血液循环，消除肿胀，通络祛痛。

预防重于治疗，饮食方面一定要少吃高脂肪、高蛋白、高糖及刺激性饮食。平时也应注意调整内心，保持心情舒畅，避免不良精神刺激，凡事力求心胸开阔，处世泰然。多参加一些娱乐活动，以丰富生活，调畅情志。对有情志因素的患者，应及时予以开导排解，不用因患本病而恐惧、紧张、情绪消沉或烦躁，树立必愈的信心，才更有利于治疗。

（作者系北京朝阳中医医院副主任医师）