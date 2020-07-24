热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

乳腺增生，中医这样治

王红蕊

2020年07月24日08:25 来源：人民网－人民日报海外版

乳腺健康是很多女性关心的问题，随着生活、工作压力的增加，女性乳腺亚健康的状况越来越普遍，越来越多的女性朋友被医生告知患有乳腺增生，而且患病的人群逐渐低龄化。据统计，在无症状女性人群中，各种乳腺疾病患者竟达到52.4%，发病率明显高于女性其他慢性常见病，占据首位。正如《妇科玉尺》所说：“妇人之疾，关系最巨者则莫如乳。”

那么乳腺增生，中医怎么治疗呢？《黄帝内经》中有关于乳房的经络、生理、病理等方面的记载：“足阳明胃经，行贯乳中；足太阴脾经，络胃上膈，布于胸中；足厥阴肝经上膈，布胸胁绕乳头而行；足少阴肾经，上贯肝膈而与乳联；冲任二脉起于胸中，任脉循腹里，上关元至胸中；冲脉挟脐上行，至胸中而散。”后世医家认为，男子乳头属肝，乳房属肾；女子乳头属肝，乳房属胃。故乳腺疾病与肝、胃及肾经、冲任二脉关系最为密切。乳汁来源于脾胃水谷精微，因胃主纳谷，脾主运化，同居中央，属土味甘，故乳汁之味甘。脾胃气壮，则乳汁多而浓；血衰则少而淡。冲任为气血之海，上行为乳，下行为经，妇女哺乳期则经止。肝主疏泄，若肝气不舒，疏泄不利，即可发生乳腺疾病。

乳腺增生属中医学“乳癖”范畴，临床以乳房胀痛为主证，多在月经前症状加重，情绪波动或劳累过度，也会使乳房胀痛增加。

调理肝、脾、肾是中医治疗乳腺增生的主要环节，对于情绪抑郁、心烦易躁的患者，归属于肝郁气滞型，治疗应从肝入手，治则以疏肝理气为主，方选小柴胡汤、逍遥散加减；对于神疲乏力、苔腻纳呆的患者，归属于脾虚痰结型，治疗应从脾入手，治则以健脾化痰为主，方选香砂六君子汤、参苓白术散加减；对于经前胀痛、月经不调的患者，归属于冲任不调型，治疗应从肾入手，治则以调理冲任为主，方选二仙汤加减。临床还常出现肝脾肾三者混合的类型，就需在辨证中，治肝、治脾、治肾互有侧重，变生多种治方，对于局部肿块较多且质地较硬的，则应加用软坚散结、活血化瘀的中药，如海浮石、莪术、龙葵、穿山甲、桃仁、丹参、益母草等。

中药外治也是治疗乳腺增生的好方法，用适量的金黄散再加入一点凡士林，二者放在一起搅拌均匀后敷在乳腺增生的部位并稍加按摩，能够促进乳腺血液循环，消除肿胀，通络祛痛。

预防重于治疗，饮食方面一定要少吃高脂肪、高蛋白、高糖及刺激性饮食。平时也应注意调整内心，保持心情舒畅，避免不良精神刺激，凡事力求心胸开阔，处世泰然。多参加一些娱乐活动，以丰富生活，调畅情志。对有情志因素的患者，应及时予以开导排解，不用因患本病而恐惧、紧张、情绪消沉或烦躁，树立必愈的信心，才更有利于治疗。

（作者系北京朝阳中医医院副主任医师）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn