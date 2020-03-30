2个女人就有1个得乳腺疾病？99%的女性需要警惕的乳腺疾病健康知识

2020年4月15日-21日是第26个全国肿瘤防治宣传周，为助力落实“健康中国行动”癌症防治行动，提高全社会癌症防控意识，营造全民防癌抗癌的良好氛围，人民网“人民好医生”客户端联合中国抗癌协会、中国医学科学院肿瘤医院、北京大学肿瘤医院、北京中医药大学东方医院共同开展第26届全国肿瘤防治宣传周系列宣传活动。

3月31日（周二），“人民好医生”客户端将邀请北京大学肿瘤医院乳腺内科主任，主任医师李惠平教授进行视频直播，为广大女性普及乳腺健康知识。

专家介绍

李惠平，北京大学肿瘤医院乳腺内科主任，主任医师、教授，博士学位，中国女医师协会临床肿瘤学专家委员会副主任委员兼秘书长，中国女医师协会肿瘤患者教育中心主任。

中国抗癌协会临床肿瘤学会（CSCO）执行委员，《NCCN乳腺癌临床实践指南（中国版）》专家组成员，《癌症进展杂志》编委，中国抗癌协会 乳腺癌专业委员会青年委员，国家科技部重点项目评审专家，国家自然科学基金评审专家,国家食品药品管理局新药评审专家。

擅长：乳腺癌综合治疗策略

如何进行乳房的自我检查？

(1) 视诊：站在镜子前，观察双侧乳房大小和形态是否对称，双乳头是否在同一水平线上，乳头是否回缩、凹陷，乳头、乳晕有无糜烂，乳房皮肤色泽如何，有无水肿和橘皮样变，乳房皮肤浅表静脉是否曲张；两手往上举，观察乳房表面皮肤是否存在局部凹陷或乳头有无以上提及的不对称。注意内衣上有无分泌物或出血的痕迹。

(2) 触诊：平卧于床上，手臂举过头，将左手手指并拢，平坦地放在右乳房表面，利用自己指端掌面触觉，轻柔地平贴着触摸乳房各部位。可以从“外上”开始，沿顺时针方向检查，仔细触摸检查一圈后回到原处，手指向内移动3厘米左右，再依次检查一遍。一般进行三圈即可全部检查完一侧乳房。用右手同样的 方法检查左侧乳房。

与乳腺癌相关的生活方式有哪些？

(1) 熬夜：熬夜会打乱人体生物钟，使大脑激素分泌紊乱，增加乳腺癌患病风险。

(2) 精神刺激：精神刺激可导致内分泌失调，促进乳腺癌发生。经历过精神创伤的女性患乳腺癌的危险性可提高至普通人群的2 ～ 3倍。

(3) 吸烟：吸烟是乳腺癌的诱因。吸烟人群乳腺癌的发病率要高出普通人群2/3。青春期开始吸烟的女性患乳腺癌风险将增加70％。

(4) 人工流产：流产导致体内雌激素水平骤变从而使乳腺上 皮发育异常，多次流产刺激可成为乳腺癌的诱因。

(5) 紧身内衣：穿紧身内衣易致乳腺癌，紧身内衣及过紧的 胸罩会影响淋巴回流，增加患乳腺癌的风险。

(6) 激素类药品：为了使乳房丰满或延迟更年期而服用雌激素类药物，会导致内分泌紊乱，增加患乳腺癌的风险。因此，对雌激素类药品的使用要谨遵医嘱，切不可长时间大剂量服用。

如何提问和收看直播：

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重要提示：

提问尽可能详尽，如年龄、性别、具体症状等写清楚。诊断证明、照片可在“提问框”右下角内添加图片发送。

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