关于乳腺增生 您的疑问这里都有解

“乳房老是痛，自己都能摸到肿块，不会是得了乳腺癌吧？”“听说乳腺增生会发展成乳腺癌？”“医生让我做乳腺钼靶检查，辐射会不会很大？不做行吗？”对于乳腺增生，人们总是有数不尽的疑问。乳腺增生病是女性最常见的乳房疾病，占全部乳房疾病的70%~80%。流行病学调查显示，绝大多数女性均有不同程度的乳腺增生，且发病率逐渐增高，十年间发病率快速上升近1倍。本期，我们邀请广东省中医院乳腺科专家，为您讲述关于乳腺增生的那些事。

谁的乳腺更危险

乳腺增生病又称乳腺结构不良，本质上是由于乳腺主质和间质不同程度地增生与复旧不全所致的乳腺正常结构错乱，易反复而难治愈。临床上一般分为单纯增生、腺病与纤维囊性增生三类。在我国，乳腺增生多发于30岁~50岁女性。除了年龄，它的发生还与哪些因素有关呢？

情绪异常 焦虑、抑郁、恼怒等负面情绪是诱发或加重乳腺增生的重要原因，乳腺增生本身也会加重不良情绪而形成恶性循环。

乳房疼痛与情绪的相关性在传统中医学和现代医学均有阐释。中医学认为，疼痛的病机主要在于不通则痛、不荣则痛。乳房为宗经之所，肝经挟乳头上行；肝主疏泄，喜条达恶抑郁。情志所伤，致肝气郁结，气血不畅，乳房经络受阻，表现为乳房局部胀痛或游走性疼痛，常伴胸闷胁胀、急躁易怒、胃纳欠佳、入睡困难等。

现代医学研究表明，乳房疼痛与精神心理疾病具有相关性。86%轻度乳房疼痛、52%严重疼痛患者可以通过语言解释、排除顾虑后得到缓解。

多次流产 在妊娠不同时期，由于体内激素水平渐进性改变，乳腺呈现“增生—成熟—分泌—复旧”的阶段式进程。而流产破坏了妊娠期正常激素水平变化过程，未能成熟分化的乳腺细胞可能出现复旧不全，反复、多次流产增加了乳腺增生发生的概率。

饮食不当 中医学认为，女性乳房为胃经所主，如饮食不节或忧思过度，损伤脾胃，则会累及乳房健康。现代医学研究表明，偏嗜肉食可提高乳腺增生发病率。因为脂肪摄入可通过影响丘脑—垂体轴增加雌激素分泌；过食肉食也会改变肠道菌群，增加类固醇的雌激素转化，升高体内雌激素水平，导致乳腺增生的发生。

晚婚晚育 研究表明，适龄生育、充分哺乳是乳腺的保护因素。如晚婚晚育，初产年龄大，使这些保护因素缺席或延迟，可增加乳腺增生的发病率。此外，初产年龄大的女性一般工作和社会压力较大，更容易由于情绪因素加重内分泌紊乱，进一步增加本病的发生率。

乳腺增生不是女性“专利”

有的女性可能会问：为什么就我得了乳腺增生？其实，乳腺增生病是女性最常见的乳房疾病，占全部乳房疾病的70%~80%。不仅如此，男性也会患乳腺增生，又称为男性乳房发育症或男性乳腺增生症，表现为单侧或双侧乳房结节、腺体增大、局部疼痛等。临床上可分为生理性、病理性以及药物性三大类。

生理性 生理性的男性乳房发育症较为常见，在新生儿期、发育期和老年期均可发生。新生儿期的发生率为60%~90%，可能与母体雌激素影响相关，一般1周后消失，偶见可持续数月甚至数年。青春期男性乳房发育症多见于10岁~17岁，发生率为48%~64%，可能与生长激素、性激素及肾上腺激素对乳腺的刺激有关，有一定自愈性，随着年龄的增长，大多在17岁前消退，晚的可在20岁前自行消退。老年期男性乳房发育症的发生率约为40%，多在50岁以后出现，可能与体内雄激素水平下降有关。

病理性 病理性的男性乳房发育症是指继发于某些疾病的男性乳房异常发育，通常是由于疾病导致雌激素水平绝对或相对过高，体内雌雄激素比例失调，或乳腺组织对雌激素的敏感程度增加所致。常见的原发性疾病主要包括睾丸肿瘤、睾丸炎症、肾上腺皮质肿瘤、原发和继发的性腺功能减退症、甲状腺功能亢进症、肝肾疾病等。

药物性 药物性的男性乳房发育症是指使用某些药物的副作用导致的男性乳腺增生。常见药物包括胺碘酮、钙通道阻滞剂（如硝苯地平）、部分镇静药物（如地西泮、苯妥英钠）、异烟肼、酮康唑、甲硝唑、酚妥拉明、螺内酯、茶碱等。

对于病理性和药物性的男性乳腺增生症，应积极寻找诱因，治疗原发病，并在医生指导下调整用药。大部分男性乳腺增生，尤其是青少年的生理性乳腺增生是不需要特别治疗的。对于不能自行消退的乳腺增生，药物治疗尤其是中医药疗法能发挥很好的疗效。

怀疑乳腺增生怎么办

怀疑乳腺增生，应找专科医生进行相关诊查。首先要排除乳腺癌可能，其次要合理选用多种辅助检查以明确诊断。常用的检查有乳腺彩超、钼靶X线、乳腺MRI等。你了解这些检查吗？

乳腺彩超

优点 乳腺彩超具有无创、无辐射、操作方便、价格便宜的优点，可进行反复多次检查；可准确分辨乳腺囊性、实性肿块，高分辨率的彩超能发现5毫米以上的病灶。适用于乳腺癌筛查及乳腺病灶的随访（包括哺乳期及孕妇），对致密型乳腺患者的检查优势更明显。

缺点 乳腺彩超对于无肿块型乳腺癌难以分辨，对位于脂肪层和腺体层的微小钙化难以鉴别。因此，它对于以钙化为主要表现的导管原位癌敏感性差。

适用人群 乳腺彩超可作为不同年龄段的乳腺常规体检，并可作为乳腺X线筛查的补充措施，适合所有乳房肿块的患者以及乳腺引流区淋巴结的探查。同时，可应用于术前病灶区域的定位以及术中引导治疗。

乳腺钼靶X线

优点 钼靶X线对微小钙化的识别达到95%以上；可以检出85%~90%50岁以上的乳腺癌以及发现临床触诊阴性的乳腺癌。对于以钙化为主要表现的导管原位癌具有很高的敏感性和特异性。

缺点 钼靶X线无法分辨肿块的囊性、实性，对于致密型乳腺的病灶检出率低。由于具有一定的放射性，一般情况下不适用于短期内反复检查，也不适用于孕妇和哺乳期乳腺的检查。因检查时需要夹紧乳腺组织进行投照，检查过程会给患者带来轻微的不适。乳房较小的女性做该项检查亦受到一定局限性。

适用人群 根据不同情况，40岁以上的女性，每1~2年可进行一次钼靶X线检查。但对于乳腺癌高危人群，可将筛查起始年龄适当提前。

乳管镜

乳管镜又称为电子乳腺纤维内镜，是一种能在直视下发现乳腺导管系统内病变的检查技术，成为乳头溢液病因诊断的首选手段。

优点 直视下明确乳头溢液的病因。同时，也可用于良性乳管病变的治疗，如乳管镜辅助病变乳管微创切除、浆细胞性乳腺炎的治疗、乳管内肿瘤性病灶导丝定位等，有利于准确切除病变导管。

缺点 有轻微疼痛；对病灶的良恶性鉴别诊断仍然存在一定局限性；乳管镜受其长度及乳管内复杂情况的影响，4级以上乳管或末梢乳管可能成为检查的盲区。

适用人群 乳头血性溢液，及部分无色、黄色及白色溢液的病人需要进一步鉴别诊断时。

乳腺MRI

乳腺MRI即乳腺专用核磁共振，一般检查时需静脉注射增强剂。

优点 敏感性高，可发现3毫米病变，无损伤。

缺点 费用较高；不适合体内装有金属异物的人群检查（如心脏起搏器、血管手术后留有金属夹、金属支架等及人工关节）。有活动的金属假牙者应取出后再进行检查。

适用人群 可作为乳腺X线检查、乳腺超声检查发现疑似病灶时的补充检查措施，用于年轻、乳房腺体丰富者（乳房密度高），或用于某些乳腺癌高危人群的乳腺癌筛查。