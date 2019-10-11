乳房按摩的真相不可不知

按摩是以中医的脏腑、经络学说为理论基础，并结合西医的解剖和病理诊断，而用手法作用于人体体表的特定部位，以调节机体生理、病理状况，达到理疗目的的一种方法。现如今乳房按摩颇为流行，对于它的利与弊一直争论不休，很多女性感到很困惑，也提出了不少疑问。

1.乳房按摩真的可以丰胸吗？

根据中医理论，乳房周围的不少穴位对乳腺疾病有治疗作用。比如位于两乳头连线中点的膻中穴，主治乳少和乳痈，现代常常按摩此穴来宽胸顺气、丰乳、通乳。乳房外侧的天溪穴，因针刺此穴后乳汁涌出，犹如天然的溪流，因此得名。它主治妇人乳少、乳痈诸疾，每日按摩此穴可治乳房发育不良或产后母乳不畅等症。此外，乳根穴可理气活血、通经下乳；乳中穴能调气醒神；天池穴则有活血通络、宽胸挺乳的作用。每日早晚按摩这些穴位，可使乳房健美挺拔。

可见，乳房按摩丰胸并非无稽之谈。何况，正确、适度的按摩本身就有舒经活络、活血宽胸的作用。但有以下几点需要注意：第一，按摩丰胸是个逐步、缓慢、持久的过程，非一朝一夕可以见效，切勿操之过急。第二，按摩一般使用无添加的润滑油，如果使用外源性雌激素以求速效，恐怕弊大于利，得不偿失。第三，需配合合理的饮食、适量的运动和规律的生活。

2.按摩对乳腺增生有帮助吗？

乳腺增生是女性最常见的乳房疾病，其发病率占乳腺疾病的首位。它既非炎症，又非肿瘤，是乳腺主质与间质不同程度的增生与复旧不全所致的乳腺结构在数量和形态上的异常，它的发生与内分泌激素失调有关。所以，从发病机制上讲，乳房按摩对乳腺增生并无治疗作用。

但乳腺增生的症状主要表现为乳房疼痛。该疼痛在月经来潮前会明显加重，多和抑郁或紧张的情绪有关。乳房按摩前结合热敷，并使用一些芳香渗透、无添加的精油作为介质，不仅可以疏经通络、活血化瘀，对疲劳的状态和紧张的情绪也有放松舒缓的作用。所以，乳房按摩也并非一无是处。

3.哺乳期需要乳房按摩吗？

对于哺乳期女性来说，保持乳腺导管通畅，维持正常的乳汁分泌和排出尤为重要。所以，乳房按摩必不可少。但需要讲究按摩手法、力度和频次。在这个特殊时期，大多数产妇常常面临乳汁淤积、容易结块的问题。而正确的乳房按摩可以疏通乳管，保证乳汁顺利排出。按摩前需要热敷数分钟，使乳腺导管扩张。按摩时需要配合婴儿按摩油或者橄榄油作为润滑剂，以减少不必要的皮肤损伤。按摩手法需要结合乳腺导管的树状结构，从乳腺外缘朝乳头方向，逐步、缓慢地梳理按摩。手法轻柔，但需有一定力度和深度，务必保证排出积乳。

由于哺乳期乳汁是持续分泌的，每位产妇的泌乳量和泌乳高峰时段也不尽相同，因此，找出适合自己的按摩频次显得尤为重要。泌乳少者可以将按摩频次适当拉长，3小时~4小时按摩疏通一次；乳汁充裕者因为哺乳间隔期短，也可以适当将频次缩短到2小时~3小时一次。白天可以按摩勤快一些；在夜间睡眠中，可以适当拉长频次。乳房按摩可以放在每次哺乳结束后，按摩时间不要过长，防止过度按摩对皮肤及乳腺导管造成损伤。

4.产后需按摩乳房排残乳吗？

女性通过药物或者自然离乳的方式结束哺乳期，这个过程称为回乳。在回乳以后的很长时间里，乳腺导管内或多或少都会有乳汁残留。而这部分微量的乳汁会随着哺乳过程的结束被逐渐吸收，对日后的乳房健康也不会造成影响。所以，不需要刻意去按摩乳房排残乳。有时候，按摩时间过长或者力度过大，反而损伤乳腺导管。

5.哪些是乳房按摩的禁区？

当乳房出现红、肿、热、痛等典型炎症表现时，禁止按摩。当乳房出现不明性质的肿块，尤其是单侧乳房的孤立性肿块，也禁止按摩。

值得注意的是，乳腺疾病的症状表现各不相同，乳房按摩必须建立在排除疾病的基础上。如果乳房出现不适或者异常表现，需尽早到正规医院诊治，切勿在诊断不明的情况下过度依赖按摩，以致延误病情。