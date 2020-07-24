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守护生命和希望

本报驻南非记者  李滢嫣

2020年07月24日08:19 来源：人民网－人民日报

午夜时分，在肯尼亚内罗毕的一处住宅区，婴儿的啼哭声从一辆救护车里传来：一个4公斤重的男婴在医护人员的见证下呱呱坠地，母子平安。

自疫情在肯尼亚蔓延以来，许多孕产妇由于害怕感染而不敢前往医院就医。为防控疫情，政府颁布了严格的宵禁令，这在一定程度上也给孕产妇就医增加了难度。在此背景下，内罗毕肯雅塔医院的产科医生杰米玛·卡里乌基创立了“用车轮迎接生命”项目，为孕产妇提供夜间免费救护车服务。

为了保证不漏接任何一个求助电话，卡里乌基和她的同事保持24小时待命状态。一接到指令，她们就立刻穿好防护服，乘坐救护车前往现场。考虑到有的产妇在去往医院途中可能就会分娩，救护车里专门配备了现代化的助产设备。

内罗毕居民克里斯汀怀孕36周时，突感腹部不适。当时还处于隔离期的她联系了几家附近的医院，却没有一家医院愿意接收，最后是“用车轮迎接生命”的救护车把她接到了肯雅塔医院。次日，她顺利生下女儿，如今母婴状态稳定。“最危险的时候，是‘用车轮迎接生命’项目救了我和孩子，她们真是人间天使。”

截至目前，“用车轮迎接生命”项目已经接到5000个求助电话，帮助近600名产妇平安生产。卡里乌基本人帮助了300多名孕产妇，其中包括30名新冠肺炎疑似患者和10名确诊患者，她还见证了约50名新生儿平安降生。在医护人员的悉心呵护下，这些新生儿无一感染新冠肺炎。“每一个新生命的降生都像一面折射幸福的镜子，让人们看见那些美好的瞬间。在抗击疫情的时候，生命的力量让人格外感动。”卡里乌基说。

在肯雅塔医院的新生儿ICU病房外，克里斯汀和丈夫身着防护服，透过玻璃看着病房中熟睡的孩子，脸上露出幸福的微笑。克里斯汀说，以后一定要告诉自己的女儿，在她出生时，有这样一群医护人员尽着自己最大的力量，为这座城市守护生命和希望。

（本报约翰内斯堡7月23日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月24日 16 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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