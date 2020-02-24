目前无孕产妇确诊新冠肺炎病例

“目前，全市无确诊孕产妇新冠肺炎病例。”在昨天召开的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京妇产医院副院长、新闻发言人赵娟介绍，全市助产机构严格落实预检分诊制度，一旦发现疑似病例，立即转诊到具备隔离防护条件的医疗机构隔离治疗。

全市助产机构按照《医疗机构传染病预检分诊管理办法》有关规定，严格落实预检分诊制度。执行发热病人接诊、筛查流程，加强发热病人预检分诊、登记、报告等工作，做好病例排查，及时识别可疑病例，认真落实发热病人登记报告制度。同时，按照新冠肺炎诊疗方案做好临床诊疗工作，一旦发现疑似病例，立即转诊到具备有效隔离条件和防护条件的医疗机构隔离治疗。新冠肺炎救治专家组成员中有儿科、妇产科医生参与救治，并对基层防治工作进行指导。北京地坛医院和北京佑安医院为确诊孕产妇患者的定点收治医院，解放军总医院第五医学中心为疑似和确诊母亲分娩的危重新生儿转诊机构。

赵娟介绍，截至目前，本市接到报告有8位孕产妇疑似病例，但均已排除。除一例外地输入确诊病例已治愈出院外，全市目前无确诊孕产妇新冠肺炎病例。

疫情防控期间，本市通过全市社区卫生服务机构向辖区建册的孕产妇转发国家妇幼保健中心发布的《孕产妇疫情防控小知识》。及时公布可接诊发热孕产妇助产机构名单，同步公布全市122家助产机构发热咨询名单，每位发热孕产妇可在分检前咨询了解就诊路径。337家社区卫生服务中心把全市助产机构咨询电话发给所有建册孕产妇，方便孕产妇随时向建档的助产机构咨询。

疫情防控期间，基层医疗卫生机构要合理调整儿童保健门诊和预防接种门诊，暂停面对面访视、儿童健康体检，通过微信、电话、视频等方式开展在线咨询和指导。做好登记追访，对未按时复诊孕产妇，助产机构电话随访，进行指导；基层医疗卫生机构及时掌握本辖区建册全部孕产妇的健康状况及流行病学史情况，并做好相关登记。（记者 李祺瑶）