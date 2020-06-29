5月全国法定传染病疫情概况发布 病毒性肝炎、肺结核发病数居前2位

人民网北京6月29日电（记者 杨迪）国家卫健委疾控局今日在官网公布了2020年5月全国法定传染病疫情概况。

2020年5月（2020年5月1日0时至5月31日24时），全国（不含香港、澳门特别行政区和台湾地区，下同）共报告法定传染病398297例，死亡1783人。

其中，甲类传染病中霍乱报告1例病例， 无死亡报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、流行性乙型脑炎、白喉和人感染H7N9禽流感无发病、死亡报告，其余21种乙类传染病共报告发病278014例，报告死亡1781人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病以及细菌性和阿米巴性痢疾，占乙类传染病报告病例总数的95%。5月1日0时至5月31日24时，全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新型冠状病毒肺炎确诊病例 143例，死亡1人。

同期，丙类传染病中丝虫病无发病、死亡报告，其余10种丙类传染病共报告发病120282例，报告死亡2人。报告发病数居前3位的病种依次为其他感染性腹泻病、流行性感冒和流行性腮腺炎，占丙类传染病报告病例总数的94％。

附件：2020年5月全国法定传染病报告发病、死亡统计表

注：发病数与死亡数按照终审日期进行统计；*：病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计；**：通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位依据；***：自2019年5月1日起“结核性胸膜炎”归入肺结核分类统计，不再报告到“其他法定管理以及重点监测传染病”中。#传染病网络直报系统监测报告数据。