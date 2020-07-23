夏季消暑饮品 乌梅生地莲心饮

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：养阴清热

推荐理由：夏季消暑甜饮；心烦、口干烦渴者宜

材料：乌梅30g、生地15g、莲子芯5g、鲜石斛20g、冰糖适量（4~5人份）。

烹调方法：

锅内加水2000ml，将所有材料加入，久煮约1小时，按个人口味加入冰糖调味即可。放入冰箱中稍冰镇，风味更佳。

汤品点评：

天气炎热，人体津液容易随着汗液而丢失增加，故夏季需要补充更多的液体。如果不及时补充水分，人体缺水情况下，很多新陈代谢都无法进行，就是中医说的阴液损耗，导致口干烦渴，食少干呕等不适。

乌梅生津、收敛；生地既清热凉血又养阴生津；莲子芯消暑除烦、生津，最适宜夏季清心火、除烦用；石斛养阴清热、益胃生津。四药同用，能养阴收敛、清热降火，对于平素阴虚体质，夏季见烦热、心烦易躁、咽干口燥、虚火牙痛、虚火口疮等症状者适宜。

这里石斛选用鲜品，鲜石斛清热生津之力大一些，更适合夏季热伤津液，口干烦渴明显的情况。若是素体阴虚而致的口干口渴，则可选择更长于养阴清补的干石斛。

乌梅汤酸甜可口，可根据个人口味加糖，冰糖清热解毒。按照健康生活，添加糖越少越好，代糖也是不错的选择。另外，加点桂花或者茉莉花、玫瑰花点缀，风味更佳。